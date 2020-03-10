CNET ile özel bir röportaj yapan OnePlus CEO’su Pete Lau, yeni akıllı telefon serisi OnePlus 8’in 5G desteğine sahip olacağını söyledi. CEO, seride yer alacak OnePlus 8 Lite için herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Akıllı telefon sektöründe liderlere meydan okuyan Hong Kong merkezli üretici OnePlus, bugüne kadar çıkardığı tüm cihazlarıyla kullanıcılarını büyük oranda memnun etmeyi başardı. Fiyat/performans konusunda gösterdiği başarıyla ismini duyuran OnePlus, son zamanlarda yeni bir akıllı telefonuyla gündemde.

OnePlus’ın önümüzdeki haftalarda tanıtmasını beklediğimiz yeni telefonu OnePlus 8’den başkası değil. Cihaz, bugüne kadar ortaya çıkan bilgilere göre oldukça iyi özelliklere sahip olacak fakat bugün OnePlus CEO’sunun yaptığı bir açıklama, OnePlus 8’i dört gözle bekleyenlerin üzdü.

OnePlus 8 serisi, 5G desteğine sahip olacak:

OnePlus CEO’su Pete Lau, CNET'e verdiği röportajda şirketin gelecekte çıkaracağı 5G desteğine sahip akıllı telefonlarına dair birkaç açıklamada bulundu. Röportaj sırasında Pete Lau, çok yakın bir zamanda tanıtılmasını beklediğimiz OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro cihazlarının 5G bağlantı desteğine sahip olacağını belirtti.

Son birkaç yıldır 5G teknolojisine yatırım yaptıklarını söyleyen CEO, bu konuda uzun vadeli planlarının olduğunu belirtse de yeni çıkacak OnePlus 8 serisinin özellikleri hakkında herhangi bir ipucu vermedi. OnePlus 8'in özellikleri bugüne kadar resmiyet kazanmamış olsa da bu konuda ortaya atılan birçok iddia mevcut.

Konumuza dönmek gerekirse; OnePlus 8 serisi, 5G desteğine sahip olacak. Peki bu durum kullanıcıları nasıl üzebilir? OnePlus CEO’su, yaptığı açıklamalarda yeni teknolojinin maliyeti de artırdığına dair bir cümle kurdu. Yani CEO, doğrudan olmasa da OnePlus 8 serisinin fiyatının yüksek olacağını belli etti.

OnePlus CEO’su Pete Lau, seride yer alacağı iddia edilen OnePlus 8 Lite modeliyle alakalı hiçbir açıklamada bulunmadı. CEO, bu cihazın 4G desteğine mi yoksa 5G desteğine mi sahip olacağını söylemedi. Öte yandan internet ortamında yeni OnePlus 8 serisinin cihazlarının fiyatlarının 800 dolar (vergisiz 4.918 TL) seviyesinden başlayacağına dair birkaç söylenti bulunuyor.