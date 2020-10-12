OnePlus 8T'nin Canlı Duvar Kağıtları APK Olarak Yayınlandı

14 Ekim'de duyurulacak OnePlus 8T'nin canlı duvar kağıtları, tüm Android telefonlar için yayınlandı. İşletim sistemi Android 8 Oreo ve üzeri olan telefonlarda kullanılabilen duvar kağıtları, pek çok kişinin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Son dönemlerin popüler teknoloji şirketlerinden OnePlus, 14 Ekim'de düzenleyeceği bir etkinlikte yeni akıllı telefonu 8T'yi duyuracak. Bugüne dek ortaya çıkan bilgiler, telefonun tüm özelliklerini zaten açığa çıkarmış durumda. Şimdiyse bu durum biraz daha uç noktalara taşındı. XDA kullanıcılarından linuxct, OnePlus 8T'nin sahip olduğu tüm canlı duvar kağıtlarını, Android ekosistemi için bir paket halinde yayınladı.

Canlı duvar kağıtları, pek çok tüketici tarafından sevilerek kullanılıyor. OnePlus 8T için hazırlanan canlı duvar kağıtları da pek çok tüketicinin hoşuna gidecek gibi görünüyor. Üstelik telefonu sadece OnePlus olan tüketiciler değil, Android 8.0 Oreo ve üzeri sürümlerde çalışan herhangi bir akıllı telefona sahip olan tüketiciler tarafından da deneyimleniyor. Ancak telefonunuzun performansı yeterince iyi değilse, bu canlı duvar kağıtlarını en kaliteli haliyle kullanamayacağınızı peşinen belirtelim.

Webtekno ekibi olarak sizlere, daha öncelerde de farklı telefonlara ait duvar kağıtlarını aktarmıştık. Bu duvar kağıtlarının pek çoğu bulut üzerinden paylaşılmıştı. Ancak OnePlus 8T'nin canlı duvar kağıtları bir APK olarak yayınlandı. Yani bu telefona ait duvar kağıtlarını kullanabilmek için telefonunuza üçüncü taraf bir kaynaktan uygulama yüklemeniz gerekiyor. Söz konusu uygulamaya, burada bulunan bağlantıyı kullanarak ulaşabiliyorsunuz.

linuxct, derlemeyi başardığı canlı duvar kağıtlarının nasıl göründüğünü de Twitter üzerinden paylaştı. Yapılan paylaşımlara ve bu paylaşıma gelen yorumlara baktığımızda, canlı duvar kağıtlarının oldukça akıcı bir şekilde çalıştığını görüyoruz. Ancak az önce de belirttiğimiz gibi bu canlı duvar kağıtlarını kaliteli bir şekilde kullanabilmenizin en önemli şartı, telefonunuzun OpenGL performansı...

OnePlus 8T'nin canlı duvar kağıtları, farklı bir telefonda işte böyle görünüyor