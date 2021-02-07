120 Hz Ekranlı OnePlus 9 Pro Kanlı Canlı Görüntülendi

Önümüzdeki haftalarda tanıtılması beklenen OnePlus 9 serisine dair yeni görüntüler ve bilgiler gelmeye devam ediyor. Son olarak da şimdiye kadar ortaya çıkan iddiaların pek çoğunu doğrulayan yeni fotoğraflar ortaya çıktı.

Akıllı telefonların tanıtım zamanının artık oldukça yaklaştığını anlamanın yollarından biri de hakkındaki sızıntıların ne kadar arttığına bakmak. OnePlus'ın 2021'in ilk çeyreğinde tanıtmaya hazırlandığını bildiğimiz ancak henüz kesin bir tarih verilmeyen OnePlus 9 serisi de son günlerde gündemden düşmeyen akıllı telefon serileri arasında.

OnePlus 9 serisi hakkında şimdiye kadar ortaya çıkan haberler telefonun kamerasına, tasarımına ve bazı özelliklerine dair çeşitli bilgiler içeriyordu. Bu kez de ortaya çıkan bazı haberleri doğrular nitelikte ve OnePlus 9 Pro'ya ait olduğunu iddia edilen bazı fotoğraflar geldi.

Daha güçlü bir kamera, 120 Hz yenileme hızına sahip QHD+ ekran:

Gelen fotoğraflarda göze çarpan ilk detay, daha önce de iddia edilen bir bilgiyi doğruluyor; OnePlus 9 Pro, 120 Hz yenileme hızına sahip QHD+ bir ekranla gelecek. İlk iddialara ve ortaya çıkan görüntülere göre kavisli bir tasarıma sahip bu ekran AMOLED olacak.

Telefonun ön tarafında sol üst köşede bir de ön kamera deliği olacak. Arka tarafa geçtiğimizde ise dörtlü dikdörtgen bir kamera kurulumu görüyoruz. Burada dikkat çeken detay, kamerada yer alan Hasselblad logosu. Bu da OnePlus'ın yeni telefonlarının kamerasında iyileştirmeye giderken İsveçli kamera üreticisi Hasselblad ile işbirliği yapmış olabileceğini gösteriyor.

OnePlus, geçtiğimiz dönemde akıllı telefonlarının kameralarını daha iyi hale getirebilmek için ciddi çalışmalar ve yatırımlar yaptığını açıklamıştı. Haliyle Hasselblad işbirliği bu yatırımların bir parçası olabilir. Ancak işbirliğinin nasıl bir sonuç vereceğini ve Samsung, iPhone ve Huawei gibi rakiplerine bu noktada yetişip yetişemeyeceğini telefonlar piyasaya sürülünce görebileceğiz.