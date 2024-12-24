vivo, giriş/orta seviye telefonu "Y29"u duyurdu. 5G bağlantı desteği de sunan telefon, günlük kullanımda iş görecek özelliklere sahip. İşte vivo Y29'un fiyatı ve özellikleri...

Çinli teknoloji devi vivo, düzenlediği bir etkinlikte uygun fiyatlı akıllı telefonu "Y29"u duyurdu. Günlük ihtiyaçları karşılayabilecek kapasitede olan telefon, tüketicileri memnun etmeyi başaracak gibi görünüyor.

6.68 inç boyutlu HD+ ekranla donatılan vivo Y29, 1.000 nit tepe parlaklık değerine sahip. Delikli yapıdaki ekran, 8 MP çözünürlük sunan selfie kameraya da ev sahipliği yapıyor. Telefonun parmak izi okuyucu sensörü ise yan panele monte edilmiş olarak karşımıza çıktı.

Karşınızda vivo Y29

MediaTek'in Dimensity 6300 işlemcisinden güç alan telefonda 8 GB'ye kadar RAM ve 256 GB'ye kadar depolama alanı sunuluyor. Zorlu koşullar için MIL-STD-810H sertifikası ile donatılan akıllı telefonda 44W hızlı şarj desteğine sahip 5.500 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor. İşletim sistemi cephesinde ise Android 14 tabanlı Funtouch OS 14'ü görüyoruz.

Telefonun arka kısmında dikey olarak yerleştirilmiş ikili kamera kurulumu bulunuyor. Telefonun ana kamerası 50 MP çözünürlük değerine sahipken ikinci kamera, 0.08 MP çözünürlük sunuyor. Bu ikinci kamera, ana kamerayı desteklemek için kullanılacak.

vivo Y29 teknik özellikleri:

Ekran 6.88 inç, HD+, 1.000 nit, LCD İşlemci MediaTek Dimensity 6300 RAM 4-6-8 GB Depolama 128-256 GB Ön Kamera 8 MP Arka Kamera 50 MP + 0.08 Batarya 5.500 mAh (44W) İşletim Sistemi Funtouch OS 14 (Android 14)

vivo Y29 fiyatı: