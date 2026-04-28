16 GB RAM, 165 Hz Ekran, 8.600 mAh Batarya: OnePlus Ace 6 Ultra Tanıtıldı

OnePlus Ace 6 Ultra, Çin’de tanıtıldı. 165 Hz AMOLED ekran, Dimensity 9500 işlemci, 16 GB’a kadar RAM, 8.600 mAh batarya ve 120W hızlı şarjla gelen telefon, özellikle mobil oyunlarda yüksek performans arayan kullanıcılara hitap ediyor.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

OnePlus, yeni oyuncu odaklı telefonu OnePlus Ace 6 Ultra'yı resmen tanıttı. Şimdilik Çin pazarı için duyurulan telefon, özellikle mobil oyunlarda yüksek kare hızları, düşük gecikme ve uzun pil ömrü isteyen kullanıcıları hedefliyor.

Telefonun en dikkat çeken tarafı ise donanım tarafında neredeyse “oyun telefonu” çizgisini sonuna kadar zorlaması. 165 Hz ekran, 8.600 mAh batarya, 120W hızlı şarj, IP69K dayanıklılık ve özel oyun kontrolcüsü desteği, Ace 6 Ultra’yı klasik amiral gemilerinden ayırıyor.

OnePlus Ace 6 Ultra, mobil oyuncular için tasarlandı

OnePlus Ace 6 Ultra’da 6,78 inç boyutunda 1.5K çözünürlüklü AMOLED ekran bulunuyor. Bu ekran, 165 Hz yenileme hızı sayesinde özellikle rekabetçi oyunlarda çok daha akıcı bir görüntü sunmayı hedefliyor. 4.000 Hz anlık dokunma örnekleme hızı da ekrana yapılan dokunuşların daha hızlı algılanmasını sağlıyor.

Cihazın kalbinde MediaTek’in güçlü işlemcilerinden Dimensity 9500 yer alıyor. Bu işlemciye 16 GB’a kadar LPDDR5X Ultra RAM ve 1 TB’a kadar UFS 4.1 depolama eşlik ediyor. OnePlus ayrıca uzun oyun seanslarında performans düşüşünü azaltmak için gelişmiş bir soğutma sistemi de kullanıyor.

OnePlus Ace 6 Ultra özellikleri

Özellik OnePlus Ace 6 Ultra
Ekran 6,78 inç 1.5K AMOLED
Çözünürlük 2772 × 1272 piksel
Yenileme hızı 60 / 90 / 120 / 144 / 165 Hz
Dokunma örnekleme 4.000 Hz
İşlemci MediaTek Dimensity 9500
GPU Arm Mali-G1 Ultra MC12
RAM 12 GB / 16 GB LPDDR5X Ultra
Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.1
Arka kamera 50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açı
Ön kamera 16 MP
Batarya 8.600 mAh
Hızlı şarj 120W SuperVOOC
Dayanıklılık IP66 / IP68 / IP69 / IP69K
Yazılım Android 16 tabanlı ColorOS 16
Ağırlık 217 / 219 gram

OnePlus Ace 6 Ultra’nın kamera tarafında optik görüntü sabitleme destekli 50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön tarafta ise 16 MP selfie kamerası bulunuyor. Yani cihazın asıl odağı kamera değil, daha çok performans ve oyun deneyimi.

Telefonun en iddialı özelliklerinden biri de 8.600 mAh bataryası. Günümüzde birçok amiral gemisi telefon 5.000 mAh civarında batarya sunarken OnePlus Ace 6 Ultra, çok daha büyük bir bataryayla geliyor. Bu da özellikle yüksek yenileme hızlı ekran kullanan oyuncular için önemli bir avantaj.

Adeta el konsoluna dönüşebiliyor

Harici oyun kolu tarafında da OnePlus, Ace 6 Ultra’yı yalnızca güçlü bir telefon olarak değil, elde taşınabilir oyun cihazına dönüşebilen bir ürün olarak konumlandırıyor. Telefona özel geliştirilen oyun kolu; fiziksel tetik tuşları, düşük gecikmeli giriş algılama, ergonomik tutuş ve harici soğutucu desteğiyle özellikle FPS türündeki oyunlarda daha rahat kontrol sunmayı amaçlıyor. Yani Ace 6 Ultra, ek aksesuarla birlikte dokunmatik ekrana bağlı kalmadan daha konsol benzeri bir mobil oyun deneyimi vadediyor.

Şarj tarafında ise 120W SuperVOOC hızlı şarj desteği var. Yani büyük bataryaya rağmen telefonun uzun süre priz başında beklemesi gerekmeyecek. Cihazda ayrıca IP66, IP68, IP69 ve IP69K sertifikaları bulunuyor. Bu da telefonu suya ve toza karşı oldukça dayanıklı hâle getiriyor.

OnePlus Ace 6 Ultra fiyatı

Çin fiyatı Muhtemel Türkiye fiyatı
12 GB RAM + 256 GB depolama 3.499 yuan 23.128,39 TL (+vergiler)
16 GB RAM + 256 GB depolama 3.799 yuan 25.111,39 TL (+vergiler)
12 GB RAM + 512 GB depolama 4.099 yuan 27.094,39 TL (+vergiler)
16 GB RAM + 512 GB depolama 4.399 yuan 29.077,39 TL (+vergiler)
16 GB RAM + 1 TB depolama 5.099 yuan 33.704,39 TL (+vergiler)
OnePlus oyun kontrolcüsü 449 yuan 2.967,89 TL (+vergiler)

OnePlus Ace 6 Ultra, Çin’de 3.499 yuan başlangıç fiyatıyla satışa çıkıyor. Telefonun küresel pazara ya da Türkiye’ye gelip gelmeyeceği ise şimdilik belli değil.

