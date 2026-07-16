OnePlus, tarihinin en büyük değişimlerinden birine hazırlanıyor. Şirket, ABD ve Avrupa pazarından çekilirken yıllardır telefonlarının en önemli özelliklerinden biri olan OxygenOS'u da rafa kaldırıyor. Peki bu karar mevcut OnePlus kullanıcıları için ne anlama geliyor?

Bir dönem uygun fiyatlı amiral gemisi telefonlarıyla Android dünyasını sarsan OnePlus, bugün bambaşka bir gündemle karşımızda. Yıllardır sadık bir kullanıcı kitlesine sahip olan marka, aldığı yeni kararla hem yazılım tarafında hem de küresel operasyonlarında köklü bir değişime gidiyor.

İlk bakışta sıradan bir şirket kararı gibi görünse de yaşanan gelişme, aslında OnePlus'ın bugüne kadar oluşturduğu marka kimliğinin önemli bir bölümünü geride bırakacağı anlamına geliyor. Özellikle uzun yıllardır OxygenOS kullanan kullanıcılar için bu kararın etkileri düşündüğünüzden daha büyük olabilir.

OnePlus, ABD ve Avrupa Defterini Kapatıyor

OnePlus, yaptığı açıklamayla ABD ve Avrupa pazarındaki faaliyetlerini sonlandıracağını doğruladı. Şirket artık bu bölgelerde yeni telefonlarını satışa sunmayacak. Avrupa'daki garanti ve satış sonrası hizmetler OPPO tarafından yürütülürken Kuzey Amerika operasyonlarının ise tamamen sona ereceği belirtiliyor.

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Bu gelişme mevcut kullanıcıların telefonlarının çalışmayacağı anlamına gelmiyor. Şirket, daha önce söz verdiği yazılım güncellemeleri ve güvenlik yamalarını vermeye devam edeceğini açıkladı. Avrupa'daki garanti süreçleri de OPPO tarafından sürdürülecek. Kısacası mevcut kullanıcılar şimdilik destek almaya devam edecek.

OxygenOS Tarihe Karışıyor

Belki de en dikkat çeken değişiklik, OnePlus'ın yıllardır kullandığı OxygenOS arayüzünün tamamen rafa kaldırılması oldu. Bundan sonra piyasaya çıkacak OnePlus telefonlarında doğrudan OPPO'nun geliştirdiği ColorOS kullanılacak.

Üstelik değişiklik sadece yeni modellerle sınırlı kalmayacak. Destek almaya devam eden mevcut OnePlus telefonları da ilerleyen dönemde yayınlanacak büyük güncellemelerle ColorOS'a geçirilecek. Böylece OxygenOS markası resmen tarih olacak.

Kullanıcıları Bundan Sonra Ne Bekliyor?

Aslında OxygenOS ile ColorOS son birkaç yıldır büyük ölçüde aynı altyapıyı kullanıyordu. Günlük kullanım deneyimi tamamen değişmeyecek olsa da arayüz tasarımı, bazı sistem uygulamaları ve marka kimliği tarafında kullanıcıları farklı bir deneyim bekliyor.

OnePlus ayrıca Hindistan ve Çin operasyonlarının bu karardan etkilenmeyeceğini de açıkladı. Şirket bu iki pazarda faaliyetlerini sürdürecek. Ancak ABD ve Avrupa'dan çekilmesiyle birlikte OnePlus'ın küresel ölçekteki varlığı önemli ölçüde küçülmüş olacak.

OnePlus Neden Böyle Bir Karar Aldı?

Sektörde uzun süredir düşen akıllı telefon satışları, yükselen üretim maliyetleri ve bileşen fiyatlarındaki artış birçok üreticiyi zorlamaya devam ediyor. Görünen o ki OPPO da OnePlus'ın küresel operasyonlarını sürdürmenin artık ekonomik olmadığını düşünüyor.

Bir zamanlar Android dünyasının en güçlü alternatiflerinden biri olarak gösterilen OnePlus'ın geldiği nokta, rekabetin ne kadar sertleştiğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Marka tamamen ortadan kalkmasa da OnePlus'ı OnePlus yapan en önemli iki unsur; küresel varlığı ve OxygenOS, artık büyük ölçüde geçmişte kalmış durumda.