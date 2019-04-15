OnePlus, Katlanabilir Akıllı Telefon Yerine TV Geliştiriyor

Aksesuar çeşitleri üretip piyasaya sürmesine rağmen her zaman akıllı telefonları odağında tutan OnePlus, yeni bir sektöre giriş yapıyor.

OnePlus'ın ürettiği akıllı telefonların fiyat/performans cihazları olmalarının yanında sahip oldukları zarif görünümlerinin birleşmesi, kullanıcıların OnePlus'ı tercih etmelerini sağlıyordu. Şirketin CEO'su Pete Lau ise bugün yaptığı konuşmada OnePlus'ın geleceğinde nelerin olacağından ve nelerin olmayacağından bahsetti.

Çinli şirket an itibarıyla her yıl bir adet amiral gemisini çıkartmak ve bu çıkıştan 6 ay sonra amiral gemisinin iyileştirilmiş bir versiyonunu piyasaya sürmek olduğu (önce OnePlus 7, altı ay sonra OnePlus 7 Pro gibi) anlaşılıyor. Gayet mantıklı bir politika benimseyen OnePlus'ın önümüzdeki ay içerisinde tanıtacağı OnePlus 7 ile beraber, 5G teknolojisini destekleyen bir modeli de tanıtması bekleniyor.

OnePlus'ın bu yılki tutumu da en düşük fiyata en yüksek performans sunan cihazı kullanıcılara sunmak olacak. CEO Pete Lau yaptığı açıklamada OnePlus'ın akıllı telefon sektörü devleri (Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi vb.) ile yer kapma yarışı içerisinde olduğuna ancak katlanabilir akıllı telefon yarışına girmeyeceğine değindi.

Şirketin bir yıldan uzun zamandır katlanabilir akıllı telefonlar üzerindeki araştırmalarına devam ettiğini belirten Lau, gerçek anlamda başarılı bir modelin hâlâ tasarlanamadığını dile getirdi. Buna ek olarak katlanabilir telefonların geleceğin yeni nesil akıllı telefon modelini temsil etmediği de CEO Pete Lau’nun konuşmasında yer aldı.

OnePlus 7'nin ortaya çıkan fotoğrafları.

Bir yıl kadar önce bir akıllı televizyon modeli üzerinde çalıştığını açıklayan Çinli şirketin CEO'su, uzaktan kumandanın tarihinin geçmiş bir teknoloji olduğunu belirtti. Bunun yanında, TV ifadesini de hiç mi hiç beğenmediğini aktaran CEO Lau, akıllı televizyon hakkında detay vermekten kaçınsa da şirketin her zaman olduğu gibi OnePlus TV'de de en ucuz fiyata en yüksek performansı sağlamayı hedeflediğini söyledi.

OnePlus TV'nin bu yılın sonuna kadar tanıtılması ve piyasaya sürmesi beklenirken OnePlus'ın bilgisayar, tablet ve diğer sektörlere giriş yapmak gibi bir planı bulunmadığı şirketin en yetkili ismi CEO Pete Lau tarafından açıklandı.