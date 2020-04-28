Ürettiği fiyat/performans telefonlarıyla pek çok kişinin beğenisini kazanan Xiaomi, Mi Note 10 Lite'ın tanıtım tarihini açıkladı. 30 Nisan'da gerçekleştirilecek olan etkinlik, çevrimiçi ortamda canlı olarak izlenebilecek.

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, üst segment akıllı telefonlarının sayısını her geçen gün artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda ilk olarak Mi Note 10, daha sonrasında da Mi 10 serisini piyasaya süren şirketin şimdiki planıysa Mi Note 10 ailesine yeni bir üye eklemek. Mi Note 10 ailesinin giriş seviyesi cihazı olacak bu Lite modeliyle tanışmamızaysa artık sayılı günler kaldı.

Bugün bir duyuru yayınlayarak yeni etkinliğini açıklayan Çinli şirket, bu etkinlikte Redmi Note 9 ve Mi Note 10 Lite modellerinin tanıtılacağını doğruladı. 30 Nisan’da tanıtılacak Mi Note 10 Lite’ın özellikleri henüz tam olarak bilinmese de geçtiğimiz günlerde bazı iddialar ortaya çıkmıştı. Dilerseniz gelin bu iddialara göre Mi Note 10 Lite’ta yer alması beklenen özelliklere daha yakından göz atalım.

Mi Note 10 Lite’ta yer alması beklenen özellikler:

Daha önceki söylentilere göre akıllı telefon, 2340 x 1080 piksel çözünürlüğü destekleyen 6,47 inçlik Full HD+ AMOLED bir ekranla piyasaya sürülecek. Gücünü serinin diğer üyelerinde olduğu gibi Qualcomm imzalı Snapdragon 730G yonga setinden alması beklenen telefonun aynı zamanda Android 10 işletim sistemi, ekrana entegre parmak izi sensörü ve 30 W hızlı şarj destekli 5.260 mAh bataryayla donatıldığı da söyleniyor.

Geçtiğimiz günlerde FCC’de ortaya çıkan bir listelemede akıllı telefonun kamera detayları da görüntülenmişti. Bu noktada dörtlü kamera kurulumuyla gelmesi oldukça muhtemel olan cihazda ana sensörün çözünürlük değerinin 64 MP olması bekleniyor. Bu da Lite modelini, 108 MP ana kameraya sahip olan serinin diğer üyelerinden ayıran en büyük fark olacak gibi görünüyor.

Xiaomi Mi Note 10 Lite ile ilgili bilinenler şimdilik bunlarla sınırlı. Geri kalan özellikleri Redmi Note 9'un da tanıtılacağı 30 Nisan’da gerçekleştirilecek etkinlikte öğrenebileceğiz. Bu konuda yaşanan tüm gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.