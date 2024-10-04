Samsung'un amiral gemisi serisinin yeni üyesi Galaxy S25'in tasarımı ortaya çıkan maketi ile birlikte sızdırıldı.

Samsung'un Galaxy S serisi, uzun süredir amiral gemisi Android telefonlarda zirveyi çekiyor ve şirket bu geleneği Galaxy S25 serisi ile de sürdürmeye kararlı. Bugün ise geçtiğimiz günlerde Galaxy S25 Ultra'nın maketinin sızdırılmasının ardından standart model Galaxy S25'in maketi gün yüzüne çıktı.

Sızıntılarıyla ünlü xleaks7 ve veepn iş birliğiyle sızdırılan Samsung Galaxy S25 maketinin görüntüleri, telefonun tasarımının nasıl olacağına da ışık tutuyor. Sızdırılan alüminyum maket, yeni serideki standart modelin minimalist ve modern bir tasarıma sahip olacağını gösteriyor.

Samsung Galaxy S25 böyle görünecek

Samsung Galaxy S25'in arka kısmında üç dairesel kamera yer alıyor ve bu sayede cihaz, kamera çıkıntısı olmadan sade ve düz bir görünüm sunuyor. Ön tarafta ise ortalanmış bir selfie kamerası bulunuyor ve bu kamera ince, simetrik çerçevelerle çevrelenmiş. Üst kısımda ise hoparlör için küçük bir oyuk bulunuyor.

Samsung Galaxy S25'in boyutları da belli oldu

Boyutlara gelirsek, sızdırılan maket ünitenin ölçüleri 146,94 x 70,46 x 7,25 mm olarak veriliyor. Bu boyutlar, Galaxy S25’in selefi S24’e kıyasla daha küçük ve ince olacağını gözler önüne seriyor. Samsung'un bu boyut değişikliğindeki amacının telefonu daha kompakt hâle getirerek, tek elle kullanım için uygun koşulları sağlamak olduğu düşünülüyor.

Serinin bir üst modeliyle karşılaştırma yapmak gerekirse kısa süre önce sızdırılan Galaxy S25 Ultra'nın boyutları 162,82 x 77,65 x 8,25 mm olarak belirtilmişti. Standart Galaxy S25'in, Ultra modeline göre önemli ölçüde daha kompakt ve 1 mm daha ince olduğu görülüyor.

Samsung Galaxy S25, Galaxy S25 Plus ve Galaxy S25 Ultra modelleriyle birlikte 2025 yılının başlarında piyasaya sürülecek. Seri aynı zamanda Android 15 tabanlı One UI 7'ye de ev sahipliği yapacak.

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