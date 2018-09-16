Her insanı birbirinden ayıran özellikler vardır. Mutasyonlar ise insanlar üzerinde olağanüstü farklılıklar yaratabilir.

Çiller, pigment eksiklikleri, fazladan parmak ve daha birçok mutasyon izi insanları eşsiz bir görünüme sahip kılabiliyor. Şimdi inceleyeceğiniz fotoğraflarda yer alan 15 kişi, doğuştan gelen alışık olmadığımız özelliklere sahip. Bu özellikler onlara olağanüstü bir görünüm sağlıyor. İşte mutasyon sonucu doğuştan farklı özelliklerle doğan 15 kişi:

1. Bazı insanlar fark yaratacak izlerle doğar

2. Bilinmeyen bir "Pupilla Anomalisi"

3. Serçe parmaksız gelişmiş bir el

4. Birden fazla kirpik sırasına sahip olmanıza neden olan "Distichiasis Mutasyonu"

5. Tüm vücudu lekelerle kaplı doğan kadın, olağanüstü!

6. Baş parmak olamayacak kadar kısa baş parmaklar

7. Bazı insanların kulaklarının yakınında küçük deliklerle doğduğunu biliyor muydunuz?

8. Peki daha önce hem maviyi hem kahverengiyi aynı gözde gördünüz mü?

9. Heterokmi mutasyonuna sahip bir adam

10. Ayaklarında 6'şar parmak doğan bebek

11. İlk bakışta fark edilmesi zor fazladan bir parmak daha

12. Sarışın olmasına rağmen doğal siyah kaşlar

13. Çillerin her hali güzeldir

14. Siyahi bir çocuğun doğal sarı saçları olması ne kadar mümkün?

15. Bir gözün fazladan bir tane daha irise sahip olmasına neden olan mutasyon: Polycoria