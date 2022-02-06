Stellantis çatısı altında faaliyet gösteren Alman otomobil şirketi Opel, elektrikli otomobillere geçiş hamlelerini hızlandıracağını açıkladı. Şirket, 2024'ten itibaren tüm modellerinin elektrikli versiyonlarını piyasaya süreceğini ifade etti.

Elektrikli araçlar, çevreye olan etkileri sebebiyle hızla yaygınlaşıyor. Tesla’nın başını çektiği birçok marka da bu araçları üreterek daha yeşil bir geleceğe katkı sağlamaya çalışıyor Geçtiğimiz günlerde elektrikli araçların ne denli yaygınlaştığını ve dünyanın en çok satılan elektrikli araçlarını sizlerle paylaşmıştık. Bunun yanı sıra ülkemizde de popüler olan Renault’un 2030’dan sonra yalnızca elektrikli otomobil satacağını da sizlere aktarmıştık.

Şimdi de geçtiğimiz haftalarda ülkemizde ‘Yılın En İtibarlı Otomobil Markası’ olarak seçilen Opel’den elektrikli otomobiller ile ilgili açıklama geldi. Stellantis çatısı altında faaliyet gösteren Opel, 2024 yılından itibaren tüm modellerinin elektrikli versiyonlarını piyasaya sürmeye başlayacağını açıkladı.

Astra modeli, hedef doğrultusunda ilk adım

Öncelikle markanın, diğer birçok otomobil üreticisi gibi 2028 yılından itibaren Avrupa kıtasında yalnızca elektrikli araç satma planının olduğunu belirtelim. Gelen yeni haberler de Opel’in elektrikli araç adımlarını hızlandıracağını ve önümüzdeki yıllarda bu konuda büyük bir adım atacağını gözler önüne sermiş oldu.

11 modelin 2022 ortasına kadar elektrikli olacağını belirten Almanya merkezli üretici, önümüzdeki aylarda piyasaya sürülecek olan Astra modelinin de hedefleri doğrultusunda temel adım olmasını bekliyor. Astra’nın ilkbahar aylarında müşterilerle buluşacağı ve modelin şarj edilebilir hibrit versiyon ile satılacağı da gelen haberler arasında yer aldı.

Bu yılla birlikte Combo Life, Vivaro Combi ve Zafira Life ismi verilen modellerin yalnızca elektrikli olarak sunulacağını belirten dev şirket, 2024’te her modelin elektrikli olacağını da sözlerine ekledi. Şirket CEO’su Uwe Hochgeschurtz da Crossland ve Insignia modellerinin elektrikli versiyonlarının yakında gelebileceğini ve markanın çevre dostu hamlelerle dikkatleri toplayacağını ifade etti.

Markanın karbon ayak izini sıfırlamak için farklı adımlar attığını da belirtelim. Gelen haberlere göre Opel ve çatı şirketi Stellantis karbon-sıfır bir geleceğe ilerlemek için yalnızca elektrikli araç değil, çevre dostu tesisler de kurmayı planlıyor. Açıklamalara göre Opel ve Stellantis, bu amaç doğrultusunda Almanya’nın Kaiserslautern şehrinde batarya üretimi için bir fabrika kuracak. Ayrıca Opel’in Rüsselsheim’daki genel merkezinin gelecekte Stellantis için ‘yeşil kampüs’ olarak kullanılacağı da gelen haberler arasında yer alıyor.