Renault'nun Tanıttığı Tüm Elektrikli Otomobil Modelleri

Renault CEO'su Luca de Meo, otomobil devinin geleceğe yönelik planlarını açıkladı. CEO tarafından yapılan açıklamalara göre Renault, 2030'a geldiğimizde Avrupa'da yalnızca elektrikli otomobil satacak. Peki şirket, bugüne kadar hangi elektrikli otomobilleri piyasaya sürdü?

Fransız otomobil devi Renault'un CEO'su Luca de Meo, sektörle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamalarda Avrupa'daki geleceğe yönelik planlamalara değinen Meo, 2030 yılına geldiğimizde Avrupa'da yalnızca elektrik motorlu araçlar satacaklarını söyledi. Daha önce yapılan açıklamalarda da 2030 yılına dem vurulmuştu ancak elektrikli araba oranının yüzde 90 olacağı ifade edilmişti.

Elektrik motorlu araçlar devrimini yaşıyor olsak da Avrupa'da bile bazı sorunlar var. Öyle ki her ülkede yeterince şarj istasyonu bulunmuyor. Bu durumun farkında olan Renault, bazı bölgelerde içten yanmalı motorlu otomobil satışları da yapacak. Ancak bu çok kısıtlı olacak. Görünen o ki Türkiye'nin en çok satan tercih edilen modellerinden Renault Clio (içten yanmalı motorlu), yakın bir gelecekte tarih olacak.

Renault'un Dacia için de planları var

Renault CEO'su Luca de Meo, şirket bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dacia ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamalara göre Dacia da bir süre sonra tamamen elektrikli motorlu araçlar üretecek. Ancak Meo, bunun mümkün olan en geç zamanda gerçekleşeceğini ifade ediyor. Yani Dacia, elektrik devriminin tamamen benimsenmesi ile elektrikli otomobil üretimi yapmaya başlayacak. CEO'nun açıklamaları, Renault'un 2030'dan yalnızca Dacia üretimi içten yanmalı motorlu araçları satabilme olasılığını düşündürüyor.

Peki Renault, bugüne kadar hangi elektrikli modelleri piyasaya sürdü? Dilerseniz şimdi de şirketin elektrik motorlu araçlarına bir göz atalım.

İşte Elektrikli Renault Modelleri

Twizy

Başlangıç Fiyatı: 297 bin 700 TL

Zoe

Başlangıç fiyatı: 551 bin 900 TL

Megane E-Tech

Araç Renault Türkiye'nin sitesinde yer alıyor ancak fiyat bilgisi şimdilik mevcut değil.

City K-ZE

Araç Türkiye'ye hiç gelmedi. 2019'dan beri Çin'de satılmakta.

Renault'un elektrik motorlu araçları bunlardan ibaret değil. Şirket çeşitli ülkelerde ticari araçları da elektrik motorlu hale getirdi. Öte yandan; ikonik model Fluence de bir dönem elektrikli motor seçeneği ile satıldı. Şirket, yeni modeller üzerinde de çalışıyor ve yapılan açıklamalara göre 2025 yılına kadar, 7 yeni Renault elektriklisi daha aramıza katılacak.