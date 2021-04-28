Alman otomobil markalarının popüler isimlerinden Opel’in yenilenen modeli Corsa’nın yeni nesil tasarım anlayışını ve teknik detaylarını sizler için derledik. Sınıfının en sportif tasarımlarından birine kavuşan Opel Corsa’nın fiyat listesine ve diğer detaylarına yazımızdan ulaşabilirsiniz.

2021’ için duyurulan ve genel itibariyle tasarım değişikliğiyle en şaşırtan otomobillerden biri şüphesiz ki Opel Corsa oldu. Alman otomobil üreticisinin en popüler ve eski modellerinden biri Corsa, radikal değişiklikler ile birlikte sınıfının en iddialı otomobillerinden biri oldu.

Essential, Elegance, Edition ve Ultimate olmak üzere 4 farklı donanım paketiyle sunulan Opel Corsa, bu paketlere ek olarak ek ücretle satın alınabilen opsiyonlar da barındırıyor. Dileyen kullanıcılar ek ücret ödeyerek cam tavan, metalik renk ve teknoloji paketi edinebiliyorlar.

Tasarım:

Dış tasarım: Değiştirilebilen jant ve tavan renkleri ile klasikleşmiş Corsa gövdesi

Yeni Opel Corsa’nın en dikkat çeken yönü değişen dış tasarımı oldu. Önceki modellere göre çok daha sportif ve keskin hatlara sahip olan otomobil, aynı segmentteki rakipleri için dişli bir rakip haline geldi. Bu radikal hat değişimini 16 ve 17 inç boyutundaki jantlarla destekleyen Opel, Corsa’ya 2 farklı tavan seçeneği de ekledi. Corsa’nın tavanını gövde renginden ayırmak isteyen kullanıcılar dilerlerse siyah renkteki tavanı tercih edebiliyorlar. Buna ek olarak daha ferah bir görüntü isteyenler için de panoramik cam tavan seçeneği de mevcut.

Değişen tasarım anlayışında Corsa’yı tercih edecek kullanıcıların da katkısı olmasını isteyen Opel, bu otomobil için 8 farklı renk seçeneği sunabiliyor. Alp Beyazı, Elmas Siyah, Aytaşı Gri, Kuvars Gri, Gece Mavi, Mistik Mavi, Karmen Kırmızı, Elektrik Turuncu olmak üzere 8 renk barındıran bu yelpazedeki bazı renklerin ek ücretle eklendiğini belirtmekte fayda var.

İç tasarım: Çekirdek aileler için yeterli iç hacim

Kompakt bir otomobile yakışacak şekilde minimal bir iç tasarımla süslenen Opel Corsa, tamamen dijital bir kadrana sahip ve aynı şekilde orta konsolda tamamen dokunmatik bir multimedya sistemi yer alıyor.

Aracın arka kısmına geçtiğimizde kullanıcıları 309 litrelik bir bagaj karşılıyor. Bu hacim kalabalık olmayan aileler için yeterli sayılabilir. Fakat yeterli gelmemesi halinde arka koltukları tamamen düz olacak şekilde öne doğru yatırmak mümkün.

Güvenlik:

Şerit koruma özelliği:

Yenilenen Opel Corsa, kullanıcının sürüş sırasında şerit takibini kaçırması ve kontrolü kaybetmesi gibi durumlarda direksiyona müdahale ediyor. Olası kazaları engellemek için geliştirilen bu sistem, kullanıcıyı sesli ve görsel olarak da uyarıyor.

Aktif acil frenleme sistemi:

Opel Corsa, sürüş sırasında otomobilin önüne çıkabilecek araç ve yayaları tespit edebiliyor. Bu teknoloji sayesinde herhangi bir araç veya yaya Corsa’nın önüne çıktığında kullanıcıdan önce otomobilin kendisi müdahale ediyor ve ani frenleme yapıyor.

Ön çarpışma ikazı:

Bazı markalarda bu teknoloji “takip mesafesi koruma” adı altında kullanılıyor. Tercih edilen isim farklı olsa da nihayetinde aynı teknoloji kullanılıyor ve araç kalabalığının olduğu bölgelerde kullanıcı için iyi bir yardımcı olabiliyor. Bu teknolojiyle birlikte kullanıcı önündeki araç ve kendisi arasındaki takip mesafesinin ideal düzeyde tutabiliyor. Bu da kaza yapma oranını ciddi bir şekilde düşürüyor.

180 derece panoramik geri görüş kamerası:

Çoğu otomobilde tek bir düzlemi gösteren geri görüş kameraları kullanılıyorken Opel Corsa’nın yenilenmiş halinde 180 derecelik geniş bir açı vaad ediliyor. Bu da park sırasında çevreye daha hakim olmayı sağlıyor.

Konfor:

Isıtmalı ön koltuklar:

Kış aylarında soğuk bir koltukta yolculuk etmek istemeyen kullanıcılar için Corsa’da bir opsiyon olan ısıtmalı ön koltuklar, kademelerini tek tuşla ayarlayabileceğiniz kolay bir kullanıma sahip.

Çok fonksiyonlu direksiyon:

Opel Corsa’nın direksiyonu aynı zamanda bir kumanda görevi görüyor. Direksiyon üzerinde konumlandırılmış tuşlar sayesinde otomobil içindeki hemen hemen her şeyi kontrol edilebiliyor. Böylelikle kullanıcı sürüş sırasında dikkatini dağıtmak zorunda kalmıyor.

İklim kontrollü klima:

Opel, Corsa’da 4 mevsimde de en iyi performansta çalışan bir klima teknolojisi kullanıyor. Bu teknoloji sayesinde hangi mevsimde olursanız olun klimanız otomobilin içindeki havayı en sağlıklı hale getiriyor.

Anahtarsız giriş ve çalıştırma:

Yeni nesil otomobillerin vazgeçilmez opsiyonlarından biri olan anahtarsız giriş ve çalışma özelliği, kullanıcının anahtarını çantadan ya da cebinden çıkarmadan Corsa’yı çalıştırmasına ve aynı şekilde yalnızda kapı koluna dokunarak kilidi açabilmesine yardımcı oluyor.

Opel Corsa donanım paketleri:

Corsa Essential

Corsa Elegance

Corsa Edition

Corsa Ultimate

Yeni Opel Corsa, 4 farklı donanım paketiyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Essential, Elegance, Edition ve Ultimate paketlerinin arasında en donanımlısı olan Ultimate, 17 inç boyutundaki jantlarla birlikte geliyor.

Ultimate donanım seviyesinin motor seçeneği ise yalnızca bir adet. 1,2 litrelik AT-8 destekli motor 130 HP güç üretebiliyor ve saatte maksimum 208 kilometre hıza ulaşabiliyor.

Opel Corsa performansı, motorları ve yakıt tüketimi:

4 farklı donanım seviyesinde toplamda 3 farklı motor türü sunan Opel Corsa, performans konusunda kullanıcıları üzmeyecek bir yapıyla karşımıza çıkıyor. Corsa’nın yakıt türünde dizel tercih eden kullanıcılar için sunduğu tek motor türü 1,5L MT-6 olarak görünüyor.

1,2L MT-5 Benzinli (75 HP):

Ortalama (lt/100 km): 4,1

4,1 Şehir içi (lt/100 km): 4,8

4,8 Şehir dışı (lt/100 km): 3,6

1,5L MT-6 Dizel (102 HP):

Ortalama (lt/100 km): 3,2

3,2 Şehir içi (lt/100 km): 3,7

3,7 Şehir dışı (lt/100 km): 2,9

1,2L AT-8 Benzinli (100 HP):

Ortalama (lt/100 km): 4,3

4,3 Şehir içi (lt/100 km): 5,1

5,1 Şehir dışı (lt/100 km): 3,9

1,2L AT-8 Benzinli (130 HP):

Ortalama (lt/100 km): 4,5

4,5 Şehir içi (lt/100 km): 5,4

5,4 Şehir dışı (lt/100 km): 4,0

Opel Corsa fiyatları:

Opel Corsa 2021 1,2L MT-5 Benzinli 75 HP Essential: 172.900 TL

172.900 TL Opel Corsa 2021 1,2L MT-5 Benzinli 75 HP Elegance: 189.900 TL

189.900 TL Opel Corsa 2021 1,5L MT-6 Dizel 102 HP Edition: 205.600 TL

205.600 TL Opel Corsa 2021 1,2L AT-8 Benzinli 100 HP Edition: 206.600 TL

206.600 TL Opel Corsa 2021 1,2L AT-8 Benzinli 100 HP Elegance: 219.900 TL

219.900 TL Opel Corsa 2021 1,2L AT-8 Benzinli 130 HP Ultimate: 229.900 TL

Sizler için yenilenen Opel Corsa’yı teknik detaylarıyla ve radikal tasarım değişiklikleriyle birlikte inceledik. Yeni Opel Corsa hakkındaki düşüncelerinizi yorum olarak bizimle paylaşmayı unutmayın.