Opel Mokka-e, 2020 Bağlanabilir Otomobil Ödülü’nü Kazandı

Kokpit bölümünde tamamen dijital bir deneyim sunan Opel Mokka-e, sahip olduğu teknolojik altyapısıyla her yıl düzenli olarak verilen 2020 Bağlanabilir Otomobil Ödülü’nü almaya layık gösterildi.

Bağlanabilir Otomobil Ödülü, Auto Bild ve Computer Bild okuyucuları tarafından her yıl düzenli olarak takdim edilmeye devam ediliyor. Bu ödülü verirken göz önünde bulundurulan en büyük husus, aracın sahip olduğu dijital altyapı ve teknolojik donanımlar.

Daha önce bu ödülün sahiplerinin arasında Opel Corsa, Vivaro-e ve Insignia model araçlar bulunuyordu. Opel, bu başarısını devam ettirdi ve Mokka model SUV’nin elektrikli versiyonu olan Mokka-e ile 2020 Bağlanabilir Otomobil Ödülü'nün sahibi oldu.

Opel Mokka-e, tamamen dijitalleştirilmiş bir kokpite sahip

Opel Mokka-e, tamamen dijitalleştirilmiş kokpiti sayesinde teknolojik altyapısını kanıtlayan bir araç olarak ödülün sahibi olmaya layık görüldü. 2020 Bağlanabilir Otomobil Ödülü’nün sahibi olan araç, sürücüye sezgisel ve teknolojiyle donatılmış bir sürüş deneyimi sunuyor. Pure Panel donanımı sayesinde sürücü, kokpitte gösterilen tüm bilgileri gerçeğe çok yakın bir şekilde algılıyor.

Opel Mokka-e’de bulunan 7,0 inçlik multimedya ekranı, tamamen sürücü odaklı tasarlanmakla birlikte Multimedya Navi Pro desteği sunuyor. Kokpit bölgesinde bulunan 12,0 inçlik gösterge paneli ise sürüş ve araçla ilgili tüm detayları sürücüye aktarıyor.

Opel Mühendislik Bölümü Genel Müdürü Marcus Lott, Mokka-e’nin 2020 Bağlanabilir Otomobil Ödülü’nü almasıyla ilgili şu sözleri dile getirdi; “Yeni Opel Mokka-e ile müşterilerimize son derece kapsamlı ve eksiksiz bir paket sunuyoruz. Sürücüler ihtiyaç duydukları tüm bilgileri dijital Pure Panel’in iki geniş ekranından alıyor. Bilgi-eğlence sistemi aynı zamanda ileri seviyede bağlanabilirlik sunuyor. Sistemlerin kullanımı sezgisel olup ‘OpelConnect’ hizmetleri sürüşü daha da keyifli hale getiriyor.”