OpenAI, Daybreak adını verdiği yeni siber güvenlik girişimini duyurdu. Codex Security, GPT-5.5 ve GPT-5.5-Cyber gibi sistemleri bir araya getiren Daybreak, yazılımlardaki güvenlik açıklarını saldırganlardan önce bulmayı ve yamaların daha hızlı doğrulanmasını amaçlıyor.

Yapay zekâ yarışında bugüne kadar daha çok sohbet botları, görsel üretim araçları ve kod yazabilen modeller konuşuldu. Ancak OpenAI, bu kez odağını doğrudan siber güvenlik tarafına çevirdi. Şirket, yazılım açıklarını saldırganlardan önce bulmayı hedefleyen yeni girişimi Daybreak’i duyurdu.

Daybreak, tek başına çalışan klasik bir güvenlik aracı gibi düşünülmemeli. OpenAI’ın açıklamalarına göre sistem; şirketin yapay zekâ modellerini, Codex Security altyapısını ve siber güvenlik alanındaki iş ortaklarını aynı çatı altında bir araya getiriyor. Amaç ise yazılımları daha en başından güvenli hâle getirmek.

Daybreak, yazılım açıklarını saldırganlardan önce bulmaya çalışacak

OpenAI’ın Daybreak ile hedeflediği şey oldukça net: Güvenlik açıklarını yalnızca ortaya çıktıktan sonra kapatmak yerine, onları daha geliştirme aşamasında yakalamak. Bunun için sistem; kod inceleme, tehdit modelleme, yama doğrulama ve bağımlılık risk analizi gibi süreçlerde yapay zekâdan yararlanacak.

Böylece güvenlik ekipleri, büyük kod tabanlarında gözden kaçabilecek açıkları daha hızlı fark edebilecek. Daybreak’in, saatler sürebilecek bazı analizleri çok daha kısa sürede tamamlaması ve geliştiricilere doğrudan düzeltme önerileri sunması hedefleniyor.

Codex Security, kodları güvenlik gözüyle inceleyecek

Daybreak’in en önemli parçalarından biri Codex Security olacak. Bu sistem, yazılım depolarını yalnızca “kod çalışıyor mu?” mantığıyla değil, “bu kod saldırıya açık mı?” sorusuyla da değerlendirecek. Yani yapay zekâ, geliştirilen yazılımları potansiyel tehditler açısından tarayacak.

OpenAI’ın yaklaşımına göre yapay zekâ, yalnızca açığı bulmakla kalmayacak. Aynı zamanda bu açığın ne kadar kritik olduğunu anlamaya, uygun yama önerileri üretmeye ve yapılan düzeltmenin gerçekten işe yarayıp yaramadığını doğrulamaya da yardımcı olacak.

GPT-5.5-Cyber herkese açık şekilde sunulmayacak

Daybreak duyurusunun en dikkat çeken kısımlarından biri de GPT-5.5-Cyber oldu. Bu model, adından da anlaşılabileceği gibi siber güvenlik odaklı özel görevler için hazırlanmış durumda. Ancak OpenAI, bu modeli herkese açık şekilde sunmayı planlamıyor.

Bunun nedeni oldukça anlaşılır. Çünkü siber güvenlik araçları, doğru kişilerin elinde savunma için kullanılabilirken kötü niyetli kişilerin elinde saldırı aracına da dönüşebilir. Bu yüzden GPT-5.5-Cyber, yalnızca doğrulanmış ve yetkili güvenlik ekiplerine kontrollü şekilde açılacak.

OpenAI, güçlü siber yapay zekâyı kontrollü erişimle sunacak

OpenAI, daha geniş güvenlik ekipleri için GPT-5.5 with Trusted Access for Cyber adlı erişim katmanını öne çıkarıyor. Bu sistem; güvenli kod inceleme, açık önceliklendirme, zararlı yazılım analizi, tehdit tespiti ve yama doğrulama gibi savunma odaklı işlerde kullanılacak.

Şirket, bu özel erişimde bazı güvenlik önlemlerinin devrede olacağını da belirtiyor. Kimlik bilgisi hırsızlığı, zararlı yazılım dağıtımı, üçüncü taraf sistemleri istismar etme ya da gizlilik ihlali gibi kötüye kullanım senaryolarının engellenmesi amaçlanıyor.

Daybreak, Anthropic’in Claude Mythos hamlesine cevap gibi görünüyor

OpenAI’ın Daybreak duyurusu, Anthropic’in siber güvenlik odaklı Claude Mythos modelini duyurmasının ardından geldi. Bu nedenle Daybreak, sektörde yalnızca yeni bir güvenlik ürünü olarak değil, aynı zamanda OpenAI’ın Anthropic’e verdiği cevap olarak da değerlendiriliyor.

Yapay zekâ şirketlerinin siber güvenlik alanına bu kadar güçlü şekilde yönelmesi şaşırtıcı değil. Çünkü günümüzde yazılımlar büyüdükçe açıkları manuel olarak bulmak daha zor hâle geliyor. Yapay zekâ ise milyonlarca satırlık kodu tarayıp riskleri çok daha hızlı önceliklendirebiliyor.