Kullanım politikalarını güncelleyen OpenAI, yapay zekâ araçlarının askeri ve savaş amacıyla kullanımı yasaklayan bölümü kaldırdı. Silah geliştirme amacıyla ilgili yasak ise var olmaya devam ediyor.

OpenAI, son bir yıllık süreçte en çok konuştuğumuz teknoloji şirketlerinden biri oldu. Geliştirdiği büyük dil modeli (LLM) GPT-4 ve herkesin kullanıma sunduğu yapay zekâ destekli sohbet botu ChatGPT ile teknoloji dünyasını sallamayı başaran OpenAI, büyük bir başarıya imza atmış olsa da bir yandan da "Yapay zekâ insanlığın sonunu getirir mi?" tartışmalarına yakıt tankeriyle koşmuş oldu.

Dahası, OpenAI ile ilgili en büyük tartışmalar henüz karşımıza çıkmamış olabilir. Zira OpenAI, kullanım politikalarını güncelledi ve "Modellerimizin izin verilmeyen kullanımı" bölümünü sayfadan kaldırdı. Söz konusu bölümde OpenAI ürünlerinin askeri ve savaş amacıyla kullanımının yasak olduğu ifade ediliyordu ancak artık böyle bir uyarı bulunmuyor.

OpenAI'nın eski kullanım politikaları sayfasındaki uyarılar şu şekildeydi:

OpenAI, 10 Ocak itibarıyla geçerli yeni "Kullanım Politikaları" sayfasının sürüm notları bölümünde "Kullanım Politikalarımızı daha net olacak ve hizmete özel daha fazla rehberlik sağlayacak şekilde güncelledik." ifadelerini kullanıyor. Ancak yapay zekânın hangi amaçlarla kullanılamayacağını belirten "izin verilmeyen kullanım" kısmının kaldırılması büyük bir soru işareti doğurdu.

Eski kullanım politikaları sayfasına baktığımızda OpenAI ürünlerinin;

Silah geliştirme

Askeri ve savaş

Enerji, ulaşım ve su alanlarında kritik altyapıların yönetimi veya işletilmesi

İntihar, kendini kesme ve yeme bozuklukları gibi kendine zarar verme eylemlerini teşvik eden, teşvik eden veya tasvir eden içerik

gibi yüksek fiziksel zarar riski taşıyan faaliyetler için kullanımının yasak olduğu açık bir şekilde belirtiliyordu. "Daha net" yeni kullanım politikalarında ise askeri ve savaş kullanımı ilgili herhangi bir uyarı bulunmuyor. Silah geliştirme, altyapı hizmetleri ve intihar ile ilgili uyarılar ise bulunmaya devam ediyor.

OpenAI'ın yeni kullanım politikaları sayfası şu şekilde:

OpenAI'ın yeni ürünler geliştirdikçe kullanım politikalarında değişikliğe gitmesi kadar normal bir durum olamaz. Örneğin yakın zamanda kullanıma sunulan GPT Store ile geliştiricilerin GPT-4 ile geliştirdikleri kendi uygulamalarına yer verecek ve kullanım politikalarının daha fazla türde uygulamaya yer açmak için güncellenmesi normal.

Bununla birlikte OpenAI'ın eski kullanım politikalarındaki hemen hemen tüm uyarıları güncelleyerek korumaya devam edip askeri alandaki uyarıları kaldırmış olması, şirketin GPT-4'ün askeri alanda kullanımına tam olarak izin verdiği anlamına gelmese de bir yasak koymadığı şeklinde yorumlanabilir.