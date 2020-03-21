Operatörler İnternetteki Trafik Artışına Karşı Tedbir Alacak

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), operatörlerin, internet hizmetlerinin sürekliliğini devam ettirmek için acil durumlarda trafik yönetimine ilişkin geçici ve orantılı önlemleri Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi ile koordineli biçimde alabileceğini bildirdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle dünyada giderek daha da sıkılaşan tedbirler, sosyal yaşantıdaki alışkanlıkları ve internet kullanımında önemli değişimleri beraberinde getiriyor. Çin'den sonra salgının merkez üssü haline gelen Avrupa'da internet kullanımı yüzde 50'den fazla arttı. ‘Evde kalın’ teşvikleri nedeniyle tüm şebekelerde video ve oyun trafiğinde artış yaşanıyor.

YouTube ve Netflix, görüntü kalitesini düşürdü:

Avrupa ülkelerindeki internet servis sağlayıcıları, trafik artışının devam etmesi halinde sıkışıklık nedeniyle internet altyapısının kullanılamaz hale gelmesinden kaygı duyuyor. Avrupa Birliği'nde (AB) elektronik haberleşme sektörünün düzenleyici kurumlarının birliği olan BEREC, internet trafiğindeki öngörülemeyen artış nedeniyle oluşan tıkanıklığa müdahale için internet servis sağlayıcılara yetki veren bir karar aldı.

Bu kapsamda internet servis sağlayıcılara, kullanıcıların internet hizmetlerini almaya devam edebilmesi için acil durumlarda trafiği uygun ve ölçülü bir biçimde yönetebilmesi imkanı verildi. Benzer şekilde internet trafiğindeki artışa karşı önlem olarak Youtube ve Netflix gibi platformlar Avrupa ülkelerinde görüntü kalitesini düşürme yolunu seçti.

Türkiye'de operatörlerin kapasitesi artışı karşılayabilir:

Mevcut durumda Türkiye’de de trafik artışı gözleniyor. BTK, bu konuyla ilgili bir dizi karar aldı. Operatörlere, trafik yönetimi, güvenlik, personel yedekliliği ve müşterilerle etkileşim gerektiren durumlardaki sağlık risklerine kadar alınması gerekli önlemler bildirildi. Buna göre, operatörler acil durumlarda trafik yönetimine ilişkin geçici ve orantılı önlemleri Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi ile koordineli biçimde alabilecek.

Türkiye'de operatörlerin kapasitelerinin artışı karşılayabilecek seviyede olduğu da belirtildi. Açıklamada, her türlü riske karşı oluşturulan muhtemel senaryolarda alınacak önlemlerin şimdiden belirlenmesinde fayda görüldüğü vurgulandı.