Koronavirüs Nedeniyle 46 Ülkeye Daha Uçuşlar Durduruldu

Geçtiğimiz günlerde ülkemizde ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından pek çok önlem alındı. Bu önlemlerin bir parçası olarak Türkiye, ilk etapta Çin, İtalya ve İran gibi yoğun risk taşıyan bölgelere uçuşlarını iptal etmiş, daha sonrasında uçuşların iptal edildiği ülke sayısı 22’ye çıkarılmıştı.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, bugün yaptığı bir açıklamayla 21 Mart saat 17.00 itibarıyla 46 ülkeye daha uçuşların durdurulduğunu açıkladı. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tedbirleri kapsamında alınan bu kararla birlikte Türkiye’nin uçuş yasağı koyduğu ülke sayısı da 68’e yükselmiş oldu.
21 Mart tarihinden itibaren uçuş yasağı konan ülkeler şu şekilde:
Moritanya, Cezayir, Sudan, Angola, Filipinler, Moldova, Karadağ, Bangladeş, Ukrayna, Tunus, Polonya, Portekiz, Umman, Özbekistan, Kuzey Makedonya, KKTC, Moğolistan, Kamerun, Tayvan, Kanada, Slovenya, Çad, Kolombiya, Sri Lanka, Çekya, Fas, Çibuti, Dominik Cumhuriyeti, Nepal, Peru, Ekvator, Panama, Ekvator Ginesi, Finlandiya, Nijer, Guatemala, Macaristan, Hindistan, Fildişi Sahili, Ürdün, Kazakistan, Kenya, Kosova,
Kuveyt, Letonya, Lübnan.
Türkiye’nin daha önce uçuş yasağı ve seyahat kısıtlaması getirdiği ülkeler:
- Çin Ana Karası seferleri - 1 Nisan 2020’ye kadar durdurma
- İran seferleri - 1 Nisan 2020’ye kadar durdurma
- Irak seferleri - 1 Nisan 2020’ye kadar durdurma
- İtalya seferleri - 1 Nisan 2020’ye kadar durdurma
- Güney Kore seferleri - 1 Nisan 2020’ye kadar durdurma
- Nahçıvan - 1 Nisan 2020’ye kadar durdurma
- Suudi Arabistan seferleri - Dammam ve Riyad seferlerine 1 Nisan 2020’ye kadar durdurma
- Moğolistan seferleri - 11 Mart- 28 Mart 2020 arasındaki tüm Ulan Bator seferleri iptal edildi.
- Almanya seferleri - 17 Nisan 2020’ye kadar durdurma
- Fransa seferleri - 17 Nisan 2020’ye kadar durdurma
- İspanya seferleri - 17 Nisan 2020’ye kadar durdurma
- Avusturya seferleri - 17 Nisan 2020’ye kadar durdurma
- Hollanda seferleri - 17 Nisan 2020’ye kadar durdurma
- Belçika seferleri - 17 Nisan 2020’ye kadar durdurma
- İsveç seferleri - 17 Nisan 2020’ye kadar durdurma
- Norveç seferleri - 17 Nisan 2020’ye kadar durdurma
- Danimarka seferleri - 17 Nisan 2020’ye kadar durdurma