Koronavirüs Nedeniyle 46 Ülkeye Daha Uçuşlar Durduruldu

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun aldığı kararlar neticesinde 46 ülkeye daha uçuş yasağı konduğunu duyurdu. Yeni ülkelerle birlikte uçuş yasağı veya seyahat kısıtlaması getirilen ülke sayısı 68'e yükselmiş oldu.

Geçtiğimiz günlerde ülkemizde ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından pek çok önlem alındı. Bu önlemlerin bir parçası olarak Türkiye, ilk etapta Çin, İtalya ve İran gibi yoğun risk taşıyan bölgelere uçuşlarını iptal etmiş, daha sonrasında uçuşların iptal edildiği ülke sayısı 22’ye çıkarılmıştı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, bugün yaptığı bir açıklamayla 21 Mart saat 17.00 itibarıyla 46 ülkeye daha uçuşların durdurulduğunu açıkladı. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tedbirleri kapsamında alınan bu kararla birlikte Türkiye’nin uçuş yasağı koyduğu ülke sayısı da 68’e yükselmiş oldu.

21 Mart tarihinden itibaren uçuş yasağı konan ülkeler şu şekilde:

Moritanya, Cezayir, Sudan, Angola, Filipinler, Moldova, Karadağ, Bangladeş, Ukrayna, Tunus, Polonya, Portekiz, Umman, Özbekistan, Kuzey Makedonya, KKTC, Moğolistan, Kamerun, Tayvan, Kanada, Slovenya, Çad, Kolombiya, Sri Lanka, Çekya, Fas, Çibuti, Dominik Cumhuriyeti, Nepal, Peru, Ekvator, Panama, Ekvator Ginesi, Finlandiya, Nijer, Guatemala, Macaristan, Hindistan, Fildişi Sahili, Ürdün, Kazakistan, Kenya, Kosova,

Kuveyt, Letonya, Lübnan.

Türkiye’nin daha önce uçuş yasağı ve seyahat kısıtlaması getirdiği ülkeler: