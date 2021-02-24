Araştırma şirketleri STL Partners ve Vertiv, yayınladığı raporla birlikte telekom operatörlerinin 5G'ye geçişte müşterilerinin verimliliğini artırırken uygulayabilecekleri yöntemleri ve dikkat edilmesi gereken 5 kritik noktayı açıkladı.

İletişim teknolojilerinde bir sonraki bağlantı teknolojisi olan 5G son yılların en önemli gündem maddeleri arasında bulunuyor. Her ne kadar 5G çok önemli bir teknoloji olsa da daha yüksek bir enerji tüketimine gereksinim duyuluyor. Şimdiye kadar da bu nedenle sorunlar yaşanmaktaydı.

Aslında 5G ağları, yapılan çalışmalara göre 4G ağlarına kıyasla %90 daha verimli olabilecek potansiyele sahip. Artan ağ yoğunluğu ve kullanımı, altyapı gereksinimi gibi nedenlerden dolayı yaşanan sorunlara dikkat edilmesi gerekiyor.

5G trafiği gittikçe artıyor

STL Partners ve Vertiv tarafından yapılan araştırmanın sonucu olarak “Enerji Yönetimi 5G’nin Başarısı için Neden Kritik” adlı raporda, 2025 yılına kadar 5G trafiğinin 3G/4G bağlantı trafiğini aşacağı açıklandı. Bu dönüşüm için dünya çapında pek çok firma çalışmalarını devam ettiriyor. Raporda da 500 kadar kuruluşun yaşadığı zorluklara değiniliyor.

Haliyle elde edilen bilgiler, özellikle 5G'ye geçiş için altyapı çalışmalarının devam ettiği ülkemizde faaliyet gösteren telekom operatörleri için de yol gösterici özellik taşıyor. Maliyetleri makul bir düzeyde tutabilmek, enerji ve müşteri verimliliğini arttırmak için ise 5 önemli noktaya dikkat çekiliyor.

Rapora göre iyi bir 5G uygulaması için şu 5 özellik gerekiyor:

Ağ teknolojisi: Verimlilik için tasarlanıp işletilen donanım ve yazılımı dağıtma.

Verimlilik için tasarlanıp işletilen donanım ve yazılımı dağıtma. Tesis altyapısı: Yeni sınır veri merkezleri de dahil olmak üzere bulut yerel bilgi işlemi desteklemek.

Yeni sınır veri merkezleri de dahil olmak üzere bulut yerel bilgi işlemi desteklemek. Altyapı yönetimi: Ağı ölçmek, izlemek, yönetmek, geliştirmek ve otomatikleştirmek için uygun yazılım ve donanımın kullanılması.

Ağı ölçmek, izlemek, yönetmek, geliştirmek ve otomatikleştirmek için uygun yazılım ve donanımın kullanılması. Organizasyon ve değerleme: Ağ genelinde maliyet ve yatırımlara ilişkin bütünsel bir bakış açısına sahip olmak.

Ağ genelinde maliyet ve yatırımlara ilişkin bütünsel bir bakış açısına sahip olmak. Başkalarıyla çalışmak: Yenilikçi, geleneksel olmayan ticari modelleri, standartları ve iş birliklerini benimsemek.

5G'de sürdürülebilirlik de önemli

Rapora göre 5G teknolojisinin enerji tüketimini ve karbon emisyonunu düşürmede en etkili olma potansiyeline sahip olduğu üç alan öne çıkıyor. Bu sektörler de imalat, ulaşım ve sağlık sektörleri olarak belirtiliyor.

STL Partners, konuyla ilgili 2 Mart tarihinde Vertiv uzmanlarının da yer aldığı, “5G’nin Başarısı için Kritik Konu: Temiz Enerji”’ adlı bir webinar düzenleyecek.