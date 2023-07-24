Box Office Türkiye, Oppenheimer ve Barbie'nin vizyonlardaki ilk hafta sonuna dair verileri açıkladı. İki filmle birlikte Türkiye'de yeni bir rekor kırıldı.

Sinema severlerin uzun süredir beklediği Oppenheimer ve Barbie filmleri, 21 Temmuz Cuma günü aynı anda vizyona girdi. İki farklı dünyaya ve iki farklı temaya hitap eden büyük filmler, gördükleri ilgiyle Türkiye’de rekor kırdı.

Box Office Türkiye tarafından paylaşılan verilere göre Barbie ve Oppenheimer, hafta sonunda 800 bini aşkın izleyici tarafından sinemalarda izlendi.

Yaz aylarının hafta sonu rekoru kırıldı!

İki filmin 800 binden fazla sinema izleyicisi çekmesiyle birlikte ülkemiz sinemalarında rekor kırıldı. 22-23 Temmuz günlerinde yeni bir yaz ayları hafta sonu rekoruna imza atıldı.

Cuma günü Türkiye’deki izleyiciler ‘Barbie’ dedi:

İkili el ele rekor kırarken aralarında en çok talep gören ise Barbie oldu. Box Office Türkiye verilerine göre Barbie, vizyona girdiği 21 Temmuz Cuma gününde 172 bini aşkın seyirciye ev sahipliği yaptı.

Film, bu sayıyla yaz aylarında vizyona giren filmler arasında bir rekor daha kırdı. Vizyona girdiği gün en çok izlenen filmler sıralamasındaysa dokuzuncu sıraya yerleşti. Barbie’nin bulunduğu listede kendisinden önce gelen filmler ve ilk günkü seyirci sayısı şu şekildeydi: