Oppo, Find X7 Ultra Satellite Edition adlı uydu bağlantılı 5.5G akıllı telefonunu Çin'de resmen satışa sunarak bu alanda bir ilki gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz günlerde Çin'de 5.5G bağlantı altyapısı hizmete alınmıştı. Çinli cihaz üzericileri de bunun üzerine bu teknolojiye uygun cihazlar geliştirmek için kolları sıvamıştı. Bu firmalardan biri olan Oppo, çok kısa bir süre önce tanıttığı Find X7 Ultra Satellite Edition'ı satışa sundu. Böylece Oppo, dünyanın ilk 5.5G uydu telefonunu çıkaran firma oldu.

Çin'de satışa çıkan bu model yaklaşık 1036 dolar (33 bin 329 TL + vergiler)'dan satışa çıktı. 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip olan Oppo Find X7 Ultra Satellite Edition, firmanın resmî sitesinde üç farklı renk seçeneğiyle sergileniyor. Bu renkler Okyanus Mavisi, Sepya Kahverengisi ve Özel Siyah olarak geçiyor.

Oppo Find X7 Ultra Satellite Edition Özellikleri

Ön Kamera 32 MP Arka Kamera 50 MP geniş açı, 50 MP telefoto, 50 MP süper telefoto Ekran 6,62 inç AMOLED kıvrımlı ekran 3168x1440 piksel 120Hz yenilenme İşlemci Snapdragon 8 Gen 3 RAM 16GB LPDDR5X Depolama 1 TB UFS 4.0 Batarya 5000mAh, 100W kablolu hızlı şarj

Satellite Edition'ın en çok öne çıkan özelliği ise hiç şüphesiz ki uydu bağlantısı. Bu bağlantı sayesinde hücresel veri bağlantısı bulunmayan durumlarda bile mesaj göndermek ya da arama yapmak mümkün olabiliyor.