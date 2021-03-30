OPPO A54 Duyuruldu: İşte Fiyat ve Özellikleri

OPPO, giriş seviye yeni telefonu A54'ü resmen duyurdu. MediaTek Helio P35 işlemci, 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı gibi düşük seviye özelliklere sahip olan cihaz, fiyatıyla da "eh işte" dedirtiyor.

Çinli teknoloji şirketi OPPO, Endonezya'da düzenlediği bir etkinlikte giriş seviye yeni akıllı telefonu A54'ü duyurdu. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen A53 isimli akıllı telefonun halefi olarak karşımıza çıkan cihaz, bazı özellikleri ile dikkat çekerken bazı özellikleri ile de sınıfta kalıyor. Peki OPPO A54, ne gibi teknik özelliklere sahip?

6.51 inç büyüklüğünde IPS LCD yapıda delikli ekrana sahip olan OPPO A54, tüketicilere HD+ çözünürlük sunuyor. Bunun doğal bir sonucu olarak 60 Hz tazeleme oranı gördüğümüz ekran, 16 MP çözünürlük sunan ön kameraya da ev sahipliği yapıyor. Telefonun parmak izi okuyucu sensörü ise tahmin edebileceğiniz üzere ekranda değil, telefonun yan paneline monte edilmiş şekilde karşımıza çıkıyor.

Karşınızda OPPO A54

Giriş seviye olarak vurguladığımız OPPO A54, donanım özellikleri açısından bu tabiri tam olarak karşılıyor. Bu bağlamda MediaTek Helio P35 işlemci, 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip telefon, 5.000 mAh kapasiteli nispeten büyük bir batarya ile geliyor. 18 watt hızlı şarj desteği sunan telefonun işletim sistemi ise Android 10 tabanlı ColorOS 7.2 olarak karşımıza çıkıyor. Öte yandan, cihazda IPX4 sertifikasının da bulunduğunu söylemekte fayda var.

Telefonun arka kısmında, dikdörtgen şeklinde dizayn edilmiş üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Bu kamera kurulumunda 13 MP ana kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP de bokeh efekt kamerası yer alıyor. Bu kamera kurulumu, donanımsal olarak sunabildiklerinden daha iyisini verebilmesi için yapay zeka desteği ile birlikte geliyor.

OPPO A54 teknik özellikleri

Ekran: 6.51 inç büyüklüğünde HD+, IPS LCD

6.51 inç büyüklüğünde HD+, IPS LCD İşlemci: MediaTek Helio P35

MediaTek Helio P35 RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 128 GB

128 GB Ön Kamera: 16 MP

16 MP Arka Kamera: 13 MP + 2 MP + 2 MP

13 MP + 2 MP + 2 MP Batarya: 5.000 mAh (18 watt hızlı şarj desteği)

Mavi ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile satın alınabilen OPPO A54'ün fiyatı, 186 dolar olarak açıklandı.