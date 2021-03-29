Dünyanın En İnce 5G Telefonu Xiaomi Mi 11 Lite 5G Tanıtıldı

Xiaomi, Snapdragon 780G ile gelen ilk akıllı telefonu Mi 11 Lite 5G'yi tanıttı. En ince 5G telefon vurgusuyla tanıtılan Mi 11 Lite 5G, tasarım detayları, renk seçenekleri ve uygun satış fiyatı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Xiaomi, bir süredir beklenen lansman etkinliğini bugün Çin'de gerçekleştirdi. Etkinlikte ilk olarak yeni amiral gemileri Mi 11 Pro ve Mi 11 Ultra’yı tanıtan Xiaomi, aynı zamanda yeni akıllı saati Mi Band 6'yı da beğenimize sundu. Dolu dolu geçen bu lansman etkinliğinde tanıtılan bir diğer akıllı telefon ise Mi 11 Lite 5G oldu.

Xiaomi'nin bütçe dostu akıllı telefonları arasında yerini alacak olan Mi 11 Lite 5G, Xiaomi tarafından karşımıza 'en ince 5G telefon' vurgusu ile çıkarıldı. Telefon aynı zamanda Qualcomm tarafından geçtiğimiz günlerde tanıtılan Snapdragon 780G ile gelen ilk akıllı telefon olma özelliğini de taşıyor.

Mi 11 Lite 5G'ye ilk bakış:

Mi 11 Lite 5G'nin tasarım detaylarına göz attığımızda, ilk olarak telefonun Xiaomi tarafından da bolca vurgulanan ince tasarımı dikkat çekiyor. Telefonun kalınlığı yalnızca 6.81mm ve ağırlığı ise 159 gram. Ayrıca telefonun siyah, beyaz, sarı, yeşil, pembe ve mavi olmak üzere altı farklı renk seçeneği mevcut

Ekrana gömülü bir ön kamera ve arka tarafta üçlü bir kamera kurulumu ile karşımıza çıkan telefonun çerçevesiz ekranı, tasarım anlayışını destekleyen bir görünüm sağlıyor. 6.55 inçlik Full HD+ AMOLED ekran, 90 Hz yenileme hızı sunuyor. Arka taraftaki kamera kurulumunda ise karşımıza 64 MP'lik ana kameranın yanında 8 MP ultra geniş açılı lens ve 5 MP makro lens çıkıyor. Telefonun ekranındaki delikte ise 20 MP'lik bir selfie kamerası bulunuyor.

Uygun fiyat, yüksek performans:

Gücünü Snapdragon 780G'den alan ve kullanıcılarına yüksek performans sunmayı amaçlayan Mi 11 Lite 5G, 8 GB RAM ve 512 GB'a kadar yükseltilebilen 128/256 GB depolama alanı ile geliyor. Telefonun 4.250 mAh kapasiteli bataryası, 33W hızlı şarj desteği sunuyor ve telefon kutusundan 33W’lık bir hızlı şarj cihazı ile birlikte çıkıyor. Mi 11 Lite 5G, Android 11 tabanlı MIUI 12 ile geliyor.

Küresel pazara 4G versiyonu da gelecek:

Xiaomi, Mi 11 Lite'i Çin'de yalnızca 5G modeli ile satışa sunacak ancak küresel pazarda telefonun bir de 4G versiyonu olacak. 4G versiyonun 5G'den farklar ise kısaca bahsetmek gerekirse şöyle;

20 MP yerine 16 MP ön kamera

6 renk seçeneği yerine 3 renk seçeneği

Snapdragon 780G yerine Snapdragon 732G işlemci

Xiaomi Mi 11 Lite 5G özellikleri:

İşlemci: Snapdragon 780G

Snapdragon 780G RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128/256 GB

128/256 GB Ekran: Boyut: 6.55 inç Yenileme Hızı: 90 Hz Panel: Full HD+ AMOLED

Arka Kamera: Ana Kamera: 64 MP Ultra Geniş Açı Kamera: 8 MP Makro Kamera: 5 MP

Ön Kamera: 20 MP

20 MP Batarya: Kapasite: 4.250 mAh Hızlı Şarj: 33W

İşletim Sitemi: OS: Android 11 Arayüz: MIUI 12



Xiaomi Mi 11 Lite 5G fiyatı: