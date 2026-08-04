OPPO, 10.000 mAh devasa bir bataryaya sahip A7 Pro Max modelini tanıttı.

Silikon karbon batarya teknolojisi, ince tasarımlı telefonlara devasa bataryalar sığdırmayı başarıyordu. OPPO da bu konuda en öne çıkan markalardan biriydi. Şimdi ise şirket, A serisinin en yeni üyesi A7 Pro Max 5G modelini resmen bizlerle buluşturdu.

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OPPO A7 Pro Max 5G modeli, âdeta akü gibi bir bataryayla geliyor. Cihazın arka tarafında iPhone 17 Pro benzeri soldan sağa kadar uzanan bir kamera adası tasarımı var. Önde ise delikli ekran tercih edilmiş. Telefon, gelişmiş özelliklerine rağmen uygun fiyata satışa sunulmasıyla dikkat çekiyor.

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10.000 mAh bataryalı OPPO A7 Pro Max neler sunuyor?

Ekran 6,78 inç, 1272 x 2772 piksel, 120 Hz, 1800 nit, AMOLED İşlemci Snapdragon 4 Gen 5 RAM 8/12 GB Depolama 128/256/512 GB Arka kamera 50 MP + 2 MP Ön kamera 50 MP Batarya 10000 mAh (80W) İşletim sistemi ColorOS 16 (Android 16)

Ön tarafta bizi 6,78 inç büyüklüğünde, 1272 x 2772 piksel (FHD+) çözünürlüğe sahip esnek bir AMOLED ekran karşılıyor. Burada 120 Hz’lik adaptif yenileme hızı, 10-bit renk derinliği ve 1.800 nit tepe parlaklık değeri sunuluyor. Mobil oyun severleri sevindirecek bir diğer detay ise belirli oyun senaryolarında devreye giren 330Hz dokunmatik örnekleme hızı olarak öne çıkıyor.

Telefon, Qualcomm'un en yeni Snapdragon 4 Gen 5 yonga setini kullanan dünyadaki ilk akıllı telefon olma unvanını taşıyor. TSMC'nin 4nm üretim mimarisiyle imal edilen bu işlemci, verimlilik ve performans dengesini bir üst seviyeye taşımayı vaat ediyor. Ona 8/12 GB RAM ve 128’den 512 GB’a çıkan depolama eşlik ediyor.

Kamera tarafında Oppo, hem ön hem de arka yüzde yüksek çözünürlüklü sensör tercihlerine gitmiş. Ön tarafta 50 megapiksellik bir selfie kamerası yer alıyor. Arka tarafta ise optik görüntü sabitleme (OIS) destekli 50 megapiksellik ana kamera, 2 megapiksellik monokrom sensör, bildirim LED'i ve bir LED flaş bulunuyor.

Gelelim en iyi kısmına. Cihazda 10000 mAh’lik silikon karbon teknolojisini kullanan ve uzun bir pil ömrü sunabilen devasa bir batarya var. Bu kapasiteye 80W SuperVOOC hızlı şarj desteği de eşlik ediyor. Ayrıca diğer cihazları şarj etmenizi sağlayan 27W’lık ters şarj özelliği de bulunuyor.

Kutudan Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile çıkan OPPO A7 Pro Max modeli, 3 renk seçeneğiyle sunulacak. Telefonun fiyatları 325 dolardan başlıyor, en yüksek versiyon olan 12 GB + 512 GB’ta 445 dolara çıkıyor. Çin’de satışa sunulduğunu ekleyelim. Global lansmanı hakkında henüz bilgi yok.