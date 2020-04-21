Son dönemlerin en formda akıllı telefon üreticilerinden OPPO, uygun fiyatı ve özellikleriyle dikkat çeken A72 modelini tanıttı. Gelin cihazın özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Geçtiğimiz dönemlerde ülkemizde de hizmet vermeye başlayan teknoloji firması OPPO, bu yıl piyasaya sürdüğü Reno ve Find X modelleriyle adından sıkça söz ettirmeyi başarmıştı. Amiral gemilerinin ardından şimdi de fiyat/performans cihazlarına yoğunlaşan firma, bu kapsamda yeni OPPO A72 akıllı telefonunu tanıttı.

A serisinin bir diğer üyesi olan A52 gibi Snapdragon 665 yonga setiyle birlikte gelen akıllı telefon, özellikle kameralarıyla dikkat çekiyor. Bu noktada OPPO A72, bütçe dostu bir telefon olmasına rağmen 48 MP’lik ana sensöre sahip dörtlü arka kamera kurulumuyla donatılmış. Gelin lafı daha fazla uzatmadan OPPO A72'ye daha yakından göz atalım.

OPPO A72 neler sunuyor?

Full HD+ çözünürlüğe sahip olan 6,5 inçlik bir ekranla gelen OPPO A72, bu ekran üzerinde delik tasarımlı 16 MP’lik bir ön kameraya sahip. Arkaya geçtiğimizdeyse OPPO A72’nin bütçe dostu bir cihaz olmasına rağmen dörtlü arka kamera kurulumuna sahip olduğunu görebiliyoruz. Bu dörtlü kurulum; sırasıyla 48 MP’lik ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens, 2 MP makro lens ve 2 MP derinlik sensöründen oluşuyor.

Güvenlikten sorumlu parmak izi sensörü cihazın yan çerçevesine monte edildiği için tasarım anlamında kameralar hariç arka tarafta oldukça temiz bir görüntü sunulduğu söylenebilir. Bunun dışında 3,5 mm jak girişinin de yer aldığı akıllı telefon, yazılım noktasında Android 10 tabanlı ColorOS 7.1 ile kutusundan çıkıyor.

Donanım kısmına geldiğimizde OPPO A72’nin gücünü yukarıda da belirttiğimiz üzere Snapdragon 665’ten aldığını, yonga setine ek olarak diğer donanım özellikleri arasındaysa 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolamanın yer aldığını belirtelim. Ayrıca cihazda 18 W hızlı şarj destekli 5.000 mAh’lik bir de batarya bulunuyor.

OPPO A72 fiyatı:

OPPO A72’nin Avrupa pazarına 250 euro (vergisiz 1.892 TL) gibi bir fiyatla giriş yapması bekleniyor. OPPO'nun Türkiye’de resmen faaliyet gösteren bir firma olmasından dolayı bu modelin ülkemizde de satışa sunulması bekleniyor. Elbette bu noktada cihazın fiyatının ülkemizdeki vergilerle birlikte daha yüksek seviyelere çıkacağını hatırlatalım.

OPPO A72 teknik özellikleri: