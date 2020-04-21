Motorola Edge ve Edge+ İçin Tanıtım Videoları Ortaya Çıktı

ABD merkezli akıllı telefon üreticisi Motorola, yeni amiral gemisi akıllı telefonlarını 22 Nisan’da tanıtacak. Daha önce telefonlar hakkında tasarım ve model bilgileri ortaya çıkmıştı. Şimdiyse bir YouTube kullanıcısı, Motorola Edge ve Edge+’ın tanıtım videolarını paylaştı.

Motorola’nın yeni akıllı telefonuyla ilgili söylentiler bir süredir devam ederken şirket, bu söylentilerden aylar sonra nihayet Motorola Edge+ modelini açıkladı. Bununla beraber Snapdragon 765G ile donatılmış bir Motorola Edge modeli daha gelecek. Cihazın tasarımı merak edilirken Pradeep Viswav adlı YouTube kullanıcısı, Motorola Edge ve Edge+’a ait tanıtım videoları yayınladı.

Edge+'ın tanıtım videosunda cihazın 90 Hz ekran yenileme hızı, 4 Gbps’in üzerinde indirme hızı, Snapdragon 865 işlemci, güçlü ses çıkışı gibi özellikler gösteriliyor. 108 MP gibi oldukça yüksek çözünürlüklü bir kamera da cihazla birlikte gelecek. Ultra geniş açı, yüksek çözünürlüklü optik yakınlaştırma da cihazın kamerasının diğer özelliklerinden bazıları. Kablosuz şarj seçeneğine sahip olacak Motorola Edge+’ta 5.000 mAh batarya bulunacak.

Motorola Edge+'ın tanıtım videosu:

Motorola Edge+'ın tanıtım videosu için video sahibi tarafından işaretlenen 'Yalnızca YouTube'da izlenebilir' seçeneği sebebiyle videoyu sadece YouTube platformunda izleyebilirsiniz. Videoya ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. Videoya göre telefonun arka kamera kurulumu dikey olarak hizalanmış üçlü arka kamera şeklinde dizayn edildi. Ayrıca telefonda 16 MP geniş açılı lens ve 8 MP telefoto lensi yer alacak. 8 GB ve 12 GB RAM seçenekleriyle gelecek olan Motorola Edge+, çift taraflı 6,7 inç şelale ekranla beğeniye sunulacak.

Motorola, bu cihazın yanında standart Edge modelini de tanıtacak. Telefonun sızdırılan tanıtım görüntülerine göre gücünü orta segment Snapdragon 765 işlemciden alacak olan cihazın ana kamerası 64 MP, selfie kamerasıysa 25 MP olacak ve parmak izi okuyucu özelliği telefonda yer alacak. Edge’in RAM boyutu 6 GB, ekran yenileme hızıysa 90 Hz olarak belirlendi. 22 Nisan’da yapılacak etkinlik, TSİ 19.00’da gerçekleştirilecek.

Motorola Edge'in tanıtım videosu:

Motorola Edge+'ın tanıtım videosunda olduğu gibi bu videoda da 'Yalnızca YouTube'da izlenebilir' seçeneği işaretlenmiş durumda; bu yüzden videoyu sadece YouTube platformunda izleyebilirsiniz. Videoya ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Telefonun planlanan tanıtımı, MWC 2020 etkinliğinde olacaktı. Şubat ayında yapılması beklenen etkinlik, koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilmişti. Çevrimiçi etkinlik, Motorola için oldukça önemli zira firma uzun zaman sonra bir amiral gemisi telefon üretiyor. Daha önceki Motorola modelleri, orta segmentte yer alan cihazlardı. Firmanın yeni Motorola Edge ile aradığını bulup bulamayacağını hep birlikte göreceğiz.