OPPO’nun Yeni Reklamında Acun Ilıcalı ve Kızları Yer Aldı

Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO, Reno 3 serisi için hazırladığı reklam filminde Acun Ilıcalı’yla birlikte çalıştı. Ünlü isim, kızlarıyla birlikte Oppo Reno 3 Pro’nun kamerasını odaklanacak bir reklam filminde yer aldı.

Türkiye’nin ünlü televizyoncularından Acun Ilıcalı, Çinli akıllı telefon şirketi OPPO’nun yeni reklam yüzü oldu. Bu senenin başlarında Acun Ilıcalı’nın programı Survivor’ın da ana sponsoru olan OPPO, “Hayat Benim Koleksiyonum” başlıklı yeni reklam kampanyasında Acun Ilıcalı ve kızlarıyla birlikte reklam filmi çekti.

Daha öncesinde ülkemizde şarkıcı Sıla ile de çalışan OPPO, Türkiye’de de çok satılacağı düşünülen Reno 3 serisinin reklam filmleri için Acun Ilıcalı’yla anlaşmış görünüyor. Herkesin birer “dijital koleksiyoner” olabileceğine odaklanan reklamda, insanların telefonlarından çektikleri fotoğraf ve videoların sadece anılar değil, kendi koleksiyonları olduğuna vurgu yapıyor.

Acun Ilıcalı’nın kızları da reklamda yer alıyor

OPPO Reno 3 serisi akıllı telefonları tanıtmak için kamera karşısına geçen Acun Ilıcalı, yanına kızları Yasemin ve Melisa Ilıcalı’yı da aldı. Acun Ilıcalı’nın kızlarıyla birlikte eğlendiği gördüğümüz reklam filmi, akıllı telefonun biri 64 MP olan dörtlü arka kamera kurulumuna odaklanıyor.

OPPO Reno 3 Pro neler sunuyor?

OPPO’nun yeni akıllı telefonu Reno 3 Pro, MediaTek’in üst düzey akıllı telefonlar için sunduğu Helio P95 yonga setiyle geliyor. 8 / 12 GB RAM bulunan cihazın 256 GB depolama alanı seçeneği yer alırken, telefonun en dikkat çeken noktaları ise kameraları oluyor. OPPO Reno 3 Pro’nun ön tarafında 44 MP’lik bir kamera bulunurken, arka tarafında 64 MP ana, 13 MP 2x telefoto, 8 MP ultra geniş açı ve 2 MP mono sensör olmak üzere dörtlü kamera kurulumu yer alıyor.