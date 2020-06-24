OPPO Reno 3A Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi OPPO, Reno 3 ailesinin en yeni üyesi Reno 3A’yı tanıttı. 48 megapiksel ana kamera, 4,025 mAh batarya ve 6 GB RAM gibi özelliklere sahip olan cihaz, bütçe dostu bir fiyat etiketi ile geliyor.

Akıllı telefon pazarının en hızlı büyüyen markalarından biri olan OPPO, Japonya'da OPPO Reno 3A adlı yeni bir akıllı telefon tanıttı. Reno 3, Reno 3 Pro ve Reno 3 Vitality’i içeren ailenin en uygun fiyatlı modeli olan cihaz, özelliklerinin çoğunu geçen yıl Hindistan'da piyasaya sürülen OPPO A9 2020 ile paylaşıyor.

OPPO Reno 3A’nın kalbinde, Qualcomm’un sekiz çekirdekli orta seviye yonga seti Snapdragon 665 bulunuyor. 6 GB RAM ve microSD kart ile 256 GB'a kadar genişletilebilen 128 GB dahili depolama alanına sahip olan akıllı telefon, grafik işlemci tarafında Adreno 610’u kullanıyor.

OPPO Reno 3A tasarımı

1080 x 2400 piksel çözünürlük, Corning Gorilla Glass 5 koruması ve yüzde 89.9 ekran/gövde oranı sunan 6,44 inç Full HD+ AMOLED panel ile gelen OPPO Reno 3A, ön taraftaki su damlası çentiğinde f/2.0 diyaframlı 16 megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kamerasına ev sahipliği yapıyor.

Cihazın arkasındaki dörtlü kurulum ise f/1.7 diyafram açıklığına sahip 48 MP birincil sensör, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 8 MP ikincil sensör ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip iki adet 2 MP sensörden oluşuyor. Hızlı şarj destekli 4,025mAh kapasiteli bir bataryadan beslenen OPPO Reno 3A, kutusundan Android 10 tabanlı ColorOS 7.1 arayüzü ile çıkıyor.

OPPO Reno 3A’nın kalbinde, Qualcomm Snapdragon 665 bulunuyor

160,9 mm x 74,1 mm x 8,2 mm boyutlarında ve 175 gram ağırlığında olan akıllı telefon, çift bantlı Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, 3.5 mm jak girişi ve USB Type-C portu gibi bağlantı özellikleri sunuyor. Bu arada cihazın ekrana gömülü parmak izi okuyucusu ile geldiğini de söylemeden geçmeyelim.

OPPO Reno 3A fiyatı

OPPO Reno 3A’nın 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı sunan versiyonu, 39.800 JPY (373 dolar - 2.558 TL) gibi uygun sayılabilecek bir fiyat etiketine sahip. Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olan akıllı telefon, 25 Haziran'dan itibaren Japonya’da satışa sunulacak.

OPPO Reno 3A özellikleri