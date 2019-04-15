Oppo, Çift Kameralı Bir Telefon İçin Patent Aldı

Çin menşeli telefon üreticilerinden Oppo’nun yeni patenti iki kameralı bir akıllı telefona işaret ediyor. Bu telefonun Reno Lite olması bekleniyor.

Oppo, Reno akıllı telefonlarını 10 Nisan’da tanıtmıştı. Telefon, oldukça farklı bir kamera tasarımına sahipti ve bu tasarıma köpek balığı yüzgeci adı verilmişti. Kullanıcıların telefona tepkileri gayet olumlu olmuştu. 24 Nisan’da telefonun 5G versiyonu İsviçre’de satışa çıkacak.

Öte yandan firma, 9 Nisan’da daha ekonomik bir telefon için de patent aldı. Bu patentin Reno Lite’a ait olabileceği iddia ediliyor.

Tasarımın patent süreci aslında 3 Mayıs 2018’e kadar gidiyor. Patentlerde çeşitli uygun fiyatlı Oppo telefonların tasarımları yer alıyor. Dosyalarda olası tasarımlar ve renk seçenekleri yer alıyor.

Cihazın ön tarafında standart, görmeye alıştığımız ince çerçeveler ve çentik yer alıyor. Patentlerde yer alan sekiz çentik arasında çok küçük farklar var. Arka kısmında dikey olarak yerleştirilmiş iki kamerası olan bir tasarım ise renkli tasarım görüntülerine sahip. Bu da akla bu cihazın final tasarım olup olmadığı sorusunu getiriyor.

Telefonun sol tarafında iki düğme bulunuyor. Bu iki düğme muhtemelen ses açma kapama düğmeleri. Sağ tarafta ise ekran kilidi ve güç düğmesi olarak kullanılan tuş bulunacak.

Telefonun bir tane üstünde bir tane de altında mikrofon bulunuyor. Alt kısımda USB Type-C ve 3.5 mm kulaklık girişi bulunuyor.

Telefonun arka kısmında parmak izi okuyucu olması bekleniyor. Oppo’nun telefonları 24 Nisan’da tanıtıldığında, cihazların fiyatını ve hangi ülkelerde satışa çıkacağını göreceğiz. Firmanın bu cihazları Samsung Galaxy A akıllı telefon ailesi ile aynı fiyattan satışa çıkarması ve fiyatlandırma konusunda oldukça rekabetçi olması bekleniyor.