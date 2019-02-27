Oppo F11 Pro'nun Özellikleri ve Geekbench Puanı Ortaya Çıktı

Tasarımı ile amiral gemileri ile yarışan, buna karşın gerçek bir fiyat/performans telefonu olması beklenen Oppo F11 Pro'nun özellikleri, Geekbench'te ortaya çıktı.

5 Mart’ta Hindistan’da düzenlenecek lansman etkinliği ile birlikte tanıtılması beklenen Oppo F11 Pro, Geekbench’te listelendi. Droidshout tarafından paylaşılan bilgilere göre CPH1969 model numarası ile piyasaya sürülecek olan Oppo F11 Pro’nun en dikkat çeken özelliği, MediaTek Helio P70 işlemcisi olacak.

Kutudan Oppo’nun Color OS 6 arayüzüne sahip Android Pie ile çıkacak olan Oppo F11 Pro, 6GB RAM kapasitesine sahip olacak. Paylaşılan bilgilere göre cihaz, tek çekirdek performansında 1573, çoklu çekirdek performansında ise 5844 puan almayı başararak fena sayılmayan bir performans gösteriyor.

Oppo F11 Pro Özellikler (Sızıntı)

MediaTek Helio P70 işlemci

6GB RAM / 64GB, 128GB depolama

6,5 inç Full HD+ LTPS LCD ekran

48MP, f/1.79 diyafram + 5MP, f/2.4 diyaframlı çift arka kamera

16MP, f/2.0 diyaframlı ön kamera

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, GPS with A-GPS, GLONASS

4,000mAh batarya, VOOC 3.0 Hızlı Şarj

Android 9.0 Pie işletim sistemi

Siyah ve aurora yeşili olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile satışa sunulması beklenen Oppo F11 Pro’nun nasıl fiyatlandırılacağı ise henüz bilinmiyor. Oppo’nun söz konusu modeli Türkiye’de satışa sunup sunmayacağı da şu an için bilinmeyen konular arasında.