Oppo’nun Katlanabilen Telefonu Ortaya Çıktı

Katlanabilir telefonların gündemi meşgul ettiği dönemde Oppo da kendi katlanabilir akıllı telefonunu gösterdi.

Akıllı telefonlarda en son trend katlanabilir telefonlar haline geldi. Özellikle Samsung Galaxy Fold ve Huawei Mate X’in yarattığı sansasyonun ardından diğer üreticiler de kendi katlanabilir telefonlarını sergilemeye başladılar.

Oppo Başkan Yardımcısı Brian Shen’den gelen bir Weibo gönderisi, firmanın akıllı telefon tasarımını gözler önüne serdi. Gönderiye göre Oppo’nun henüz bu telefonları piyasaya sürme amacı yok. Buna karar vermek için piyasadan gelecek olan talebi gözlemleyecekler.

Oppo’nun tasarımda Huawei’nin izinden gittiği kendisini iyiden iyiye hissettiriyor. Telefon, Huawei Mate X’e gerçekten de fazlasıyla benziyor. Katlandığında telefonun her iki yüzeyini de kaplayan bir OLED ekrana sahip olan telefonun bir yanında, kamerayı ve diğer bileşenleri barındıran bir çubuk var.

Oppo bu ürünü piyasaya sürer mi sürmez mi şu an belli değil. Yine de bu teknolojinin bir defa piyasaya sürüldü. Samsung ve Huawei, telefon başına 2000 dolara yakın ücretler isteseler de bunların yeni bir teknolojiyi kullanan ilk telefonların fiyatları olduğunu hatırlatmakta fayda var. Haliye bu telefonlar amiral gemisi ve pahalı ürünler oluyor. Bu ürünlere yönelik talebe göre diğer üreticilerin, özellikle de Çinli cihaz üreticilerinin bu teknolojiye yönelmeleri beklenmedik olmaz.