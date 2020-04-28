OPPO, yarın düzenleyeceği etkinlikle yeni amiral gemisi telefonu Find X2'nin Türkiye lansmanını yapacak. Tüm teknoloji tutkunları lansmanı beklerken cihaz şimdiden Turkcell'in sitesinde listelendi.

Türkiye pazarında aktif olarak hizmet vermeye devam eden Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO, hiç kuşkusuz son dönemlerin en popüler akıllı telefon markalarından biri olarak gösteriliyor. Piyasaya sürdüğü hem amiral gemisi hem de orta segment akıllı telefonlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran firma, kısa bir süre önce de Find X2 serisiyle tüketicilerin karşısına çıkmıştı. OPPO, şimdi yeni amiral gemisi telefonunun Türkiye lansmanını gerçekleştirmek üzere geri sayıma geçmiş durumda.

OPPO, yarın düzenleyeceği dijital bir etkinlikle yeni amiral gemisi telefonu Find X2'nin Türkiye lansmanını gerçekleştirecek. Etkinlik, saat 13.30’da başlayacak. Bununla birlikte telefon, şimdiden listelendi. Turkcell’in internet sitesinde listelenen Find X2, 10.999 TL’lik bir fiyat etiketine sahip.

OPPO Find X2, Türkiye lansmanından önce karşımıza çıktı:

Birçok yeni özelliği bünyesinde barındıran cihaz; 6,7 inç AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı, 3K QHD+ çözünürlük ve renk canlılığıyla dikkat çekiyor. Gücünü Snapdragon 865 işlemciden alan telefon, bu özelliğini 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla destekliyor. Telefonun arka tarafında üçlü kamera kurulumu yer alıyor.

Üçlü kamera sistemindeki 48 MP'lik ana kamera; Sony IMX586 sensöre sahip ve 1/2 inç sensör boyutu, f/1,7 diyafram açıklığı, 6P lens, Ultra Gece Modu 3.0, Ultra Video Sabitleyici özelliklerini barındırıyor. 12 MP ultra geniş açılı kameradaysa 1/2,4 inç sensör boyutu, f/2,2 diyafram açıklığı, 6P lens, 120 derece görüş açısı, 3 cm makro çekim, Ultra Gece Modu 3.0, Ultra Video Sabitleyici Pro özellikleri yer alıyor.

OPPO Find X2'nin diğer kameraları nasıl?

13 MP telefoto kameradaysa 5x hibrit yakınlaştırma ve 20x’e kadar dijital yakınlaştırma özelliği bulunuyor. 32 MP selfie kamerasına gelecek olursak kamera; f/2,4 diyafram açıklığı, 5P lens, yapay zekâ destekli güzelleştirme, Akıllı Dolgu Işığı Modu ve Gece Modu özelliklerine sahip.

OPPO Find X2 özellikleri:

Ekran: 6,7 inç, 120 Hz, Corning Gorilla Glass 6 koruma

6,7 inç, 120 Hz, Corning Gorilla Glass 6 koruma Çözünürlük: 3168 x 1440 (3K QHD+)

3168 x 1440 (3K QHD+) İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865 (2,8 GHz)

Qualcomm Snapdragon 865 (2,8 GHz) Bellek: 12 GB RAM

12 GB RAM Depolama: 256 GB

256 GB Arka Kamera: 48 MP + 13 MP + 12 MP

48 MP + 13 MP + 12 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 4.200 mAh

4.200 mAh Bağlantı: 4.5G ile Uyumlu CAT 19, Kablosuz Ağ (Wi-Fi) 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetoothv5.1

4.5G ile Uyumlu CAT 19, Kablosuz Ağ (Wi-Fi) 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetoothv5.1 İşletim Sistemi: Android 10.0 tabanlı ColorOS 7.1

Android 10.0 tabanlı ColorOS 7.1 Renk: Siyah

Siyah Boyutlar: 164,9 x 74,5 x 8 mm

164,9 x 74,5 x 8 mm Ağırlık: 209 gram

OPPO Find X2 Türkiye fiyatı: