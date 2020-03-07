Dün Tanıtılan OPPO Find X2 Pro, DxOMark’ın Yeni Kralı Oldu

Çinli teknoloji üreticisi OPPO'nun geçtiğimiz gün tanıttığı amiral gemisi OPPO Find X2 Pro, DxOMark'ta zirvenin yeni sahibi oldu. iPhone 11 Pro Max ve Galaxy Note10+'ı sollayan akıllı telefon, Xiaomi Mi 10 Pro ile birlikte zirveyi paylaşıyor.

Akıllı telefon sektörünün son dönemdeki önemli oyuncularından OPPO, yeni amiral gemisi telefonları OPPO Find X2 ve Find X2 Pro’yu geçtiğimiz gün tanıtmıştı. İlk defa 2018 yılında tanıtılan Find X telefonun devamı niteliğinde olan bu akıllı telefonlar, sahip olduğu özellikler ve kamera yetenekleriyle dikkat çekmişti.

Akıllı telefonların kameralarını puanlayan bir platform olan DxOMark, OPPO Find X2 Pro için yaptığı laboratuvar testlerini yayınladı. Yapılan testler sonucu iPhone 11 Pro Max ve Huawei Mate 30 Pro gibi pek çok telefonu sollayan akıllı telefon, 124 genel skora ulaşarak Xiaomi Mi 10 Pro ile liderliği paylaştı.

DxOMark’ın yeni kralı OPPO Find X2 Pro oldu:

Akıllı telefonların kameralarını kıyaslayan DxOMark, bu kıyaslamaları yaparken birden fazla noktaya dikkat ediyor. Bu noktada 124 genel skor alan OPPO Find X2 Pro ise fotoğraf yetenekleri için 134, video yetenekleri içinse 104 puan aldı. Testleri yapan platform, akıllı telefonun ışık koşulları fark etmeksizin mükemmel otomatik netleme, geniş dinamik aralığı ve düşük gürültü seviyelerine sahip olduğunu da belirtiyor.

Yapılan testlerle birlikte akıllı telefonun kameralarının zayıf kaldığı noktalar da gün yüzüne çıktı. Buna göre OPPO Find X2 Pro, dış mekanlarda HDR modunda pozlama noktasında bazı doku kayıplarına maruz kalabiliyor. Ayrıca dışarıda kaydedilen görüntülerde gürültü seviyesinin de biraz yüksek olduğu söyleniyor.

Tüm bunlara rağmen megapikselin her şey olmadığını kanıtlayarak DxOMark testlerinde zirveye yerleşmeyi başaran OPPO Find X2 Pro, bünyesinde 48 MP’lik birincil sensörü barındırıyor. Bu ana sensöre eşlik eden 13 MP çözünürlüğünde bir telefoto lens ve ultra geniş açıdan sorumlu bir başka 48 MP’lik lens daha cihazda yer alıyor. Akıllı telefon, 13 MP’lik telefoto lensi sayesinde 60x’e kadar dijital yakınlaştırma yapabiliyor.

OPPO Find X2 Pro teknik özellikleri: