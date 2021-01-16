AnTutu Testlerinde adeta rekor kıran ve en iyi Android telefon ünvanını eline alacak Oppo Find X3'ün fiyatı, ne zaman çıkacağı ve özellikleri sizlerle.

2021 yılının bombası Oppo Find X3 ile patlamaya hazırlanıyor. Oppo Find X3 hakkında birçok spekülasyon bulunmasının ardından telefonun çıkıp çıkmayacağı tartışılıyordu. Antutu test sonuçları yayınlanan Oppo Find X3’ün çıkış tarihi ve özellikleri belirlendi.

Çin’in telefon devi Oppo’nun batı bölgelerinde de popülerleşmeye başlamasının ardından sık sık yeni model duyurularını görür olduk. Oppo Bul X ve Bul X2 2020 yılının en iyi telefonlar listesine giriş yapmıştı. Özellikle tüm dünyada artan akıllı telefon fiyatlarının Oppo’nun batı dünyasında yükselişinde büyük etkisi var diyebiliriz. Oppo Find X3 birçok akıllı telefon meraklısının uzun zamandır beklediği bir model olmasıyla beraber, gerçek bir fiyat performans ürünü olduğunu söyleyebiliriz.

Tasarım: iPhone, sen misin?

4 kamera yerleşimiyle ile Apple iPhone 11 benzeri bir oval dizaynı

Bombeli Kamera alanı

1440x3216 çözünürlük 6,7 inç kavisli ekran

Deri ve cam arka tasarım opsiyonu

Alüminyum çerçeve

Oppo Find X3 gerçekten tasarımsal anlamda riskli ancak önemli bir adım atmış durumda. Özellikle arka tasarımı oldukça Apple iPhone 11'i anımsatıyor. İki ürün arasındaki en belirgin fark, Oppo'nun telefonun ana kasasına göre şişkin bir kamera alanı yapmış olması. Özellikle telefon kılıfı bulacakken biraz zorlanabileceğinizi belirtmemiz gerekiyor.

Alüminyum çerçeveyle kaplı telefonumuzun en enteresan özelliklerinden biri yine deri arka tasarım opsiyonu. Dileyen kullanıcılar cam ya da deri arka tasarımlı telefon isteyebilecekken, deri tasarımlı versiyonda kamera kavisi biraz daha azmış gibi duruyor.

Ekran:

Şu anlık tüm versiyonlarında aynı büyüklükte çıkması beklenen Oppo Find X3'ün ekran özellikleri gerçekten oldukça başarılı. iPhone 12 Pro Max boyutuyla aynı olan telefon 6,7 inçlik bir ekrana sahip. 1440 x 3216 piksellik ekranıyla görüntü olarak gayet kaliteli bir deneyim sunacak gibi duruyor.

Oppo Find X3 yine Corning Gorilla Glass korumasıyla, ekranı sağlamak istemiş. HDR10+ teknolojisiyle beraber canlı yayınları yüksek çözünürlükte izleyebilir, PUBG Mobile gibi oyunlarda yüksek performans alabileceksiniz. Telefon aynı zamanda bu ekran özellikleriyle de profesyonel mobil gamerlara hitap eder hale gelmiş.

İşletim Sistemi:

Kendi duvar kağıtlarınızı

Zil seslerinizi

İkonlarınızı

Yazı tiplerinizi

Kontrast seviyelerini geliştirmeyi

Üç parmak çekim yapmayı

Flexdrop ile video ve metin görüntülemesini aynı anda yapmayı

Gelişmiş izin ve güvenlik

Oppo Find X3 işletim sistemi olarak Android 11 tabanlı ColorOS11 kullanacak. Oppo firmasının birçok modelinde daha kullandığı ColorOS11'den biraz bahsedelim. ColorOS 11, ileri düzeyde telefonunuzda özelleştirme yapabileceğiniz bir işletim sistemi. Oppo'nun telefonlarında tercih ettiği ColorOS 11 ile bu özellikleri göreceğiz.

yönetimi gibi birçok özelliğe sahip oluyorsunuz. Şunu belirtmekte fayda var, Oppo Find X3'ün yüksek performans modu diğer Android cihazlardaki gibi değil. ColorOS11 ile 6 uygulama seçip telefonunuzu performans moduna aldığınızda ciddi bir pil tasarrufu yapıyorsunuz. Oppo Find X3 ve ColorOS11 kombinasyonunda Flexdrop özelliğini açıp çoklu işlemlerde oyun performansınız oldukça artacak.

Kamera:

Oppo Find X3 Arka Kamera 50 MP geniş açılı kamera 50 MP ana kamera 13 MP tele foto kamera 3 MP macro kamera

Oppo Find X3 Ön Kamera 32 MP geniş açılı HDR kamera



Oppo Find X3'ün en önemli özelliklerinden biri de kamerada saklı. Oppo Find X3 kamera özellikleri bakımdan fotoğrafçıları oldukça sevindirecek. Sony sensörler ile oldukça iyi bir fotoğraflama deneyimi sunacak Oppo Find X3 yine fotoğraf severler tarafından tercih edilen bir telefon olacaktır. Bununla beraber arka kamera ile 4K 30/60 FPS, 1080p 30/60 FPS HDR video çekme şansınız olacak. Ön kamera ile 1080p 30 FPS video çekebiliyor olacaksınız. TikTok'çular hazır olsunlar bu telefon için.

Oppo Find X3 Pro özellikleri:

İşlemci: Snapdragon 888

Snapdragon 888 Ekran 1440x3216 çözünürlük 6,7 inç kavisli ekran 120 hz yenileme HDR10+ destekli OLED

Arka Kamera: 50 MP ana kamera 50 MP ultra geniş kamera 13 MP telefoto kamera (2X optik Zoom özellikli) 3 MP makro lensli kamera 25x zoom özelliği

Ön Kamera: 32 MP geniş kamera

32 MP geniş kamera Ram: 12 GB

12 GB Depolama Alanı: 512 GB

512 GB İşletim Sistemi: Android 11

Android 11 Batarya 4500 mAh 65 W kablolu, 30 W kablosuz şarj

Bağlantı 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS Temassız ödeme özelliği barındırabilecek telefonla çantanıza ve cebinize de sahip çıkmanızı öneriyoruz.



Oppo Find X3 AnTuTu Benchmark’ını Kırdı!

Bildiğiniz üzere telefon performansı konusunda yegane ölçüm platformu AnTuTu Benchmark’da Oppo Find X3’de yerini aldı. Oppo Find X3 AnTuTu Benchmark’da 707133 puan alarak en yüksek puana sahip akıllı telefon oldu.

Oppo Find X3’ün hemen arkasından Xiaomi Mi Mix Alpha 2 703188 puanla gelirken, OnePlus 9 3.sırada yer aldı. AnTuTu Benchmark puanları göz önüne alındığında PubG Mobile profesyonellerinin tercihi muhtemelen Oppo Find X3 olacak gibi duruyor.

Oppo Find X3 ne zaman çıkacak?

Firmanın Find X3 modelini ne zaman çıkartacağı ve aynı zamanda kaç telefonun lansmanının yapılacağı tam bir yılan hikayesine dönmüştü. Normalde 2021 yılı başında Oppo Find X3 modelinin satışa çıkacağı belirtilse de pandemi süreçlerinden dolayı dönem “biraz” gecikti. Oppo, Find X3’ü 2021 Mart’ında satışa çıkartması bekleniyor. Bu konuda en geç ikinci çeyreğin sonu açıklaması yapılmış durumda.

Oppo Find X3’ün fiyatı ne kadar?

Evet yine siz Oppo severlerin en çok sorduğu sorulardan biri olduğunu biliyoruz ancak şu anda kesin bir haber yok. Oppo Find X3 PRO’nun tahmini fiyatının yurt dışı için ortalama 1450 dolar civarında olabileceği düşünülüyor. Elbette ülkemizde bu telefonun fiyatı ne kadar olur şu anda tahmin etmek oldukça güç. Peki sizler Oppo Find X3 ya da Oppo Find X3 Pro modelini tercih eder misiniz?