Oppo, 5G Oyun Deneyimini ve 10x Kayıpsız Zoom'u Duyurdu

Oppo, 5G bulut oyun deneyimini ve bir sonraki amiral gemisinde kullanacağı 10x kayıpsız Zoom'lu kamerasını duyurdu.

Cumartesi günleri, öğleden sonra bir basın toplantısı için zorlu bir zaman. Özellikle de birkaç gün uzaklıktaki Mobile World Congress'in resmi açılışında bunu yapmak daha da zorludur. Fakat bununla birlikte, erken tanıtımların da bazı avantajları var. Bunlardan biri, 5G'li cihaz tanıtımını yapan ilk markalardan olabilmek olabilir.

Bu durum, 5G duyurularının hakim olması beklenen bir haftada, kalabalığın arasından sıyrılmanın bir yolu olabilir. Samsung’un istisnası dışında şimdiye kadar duyduğumuz 5G telefonlarının detayları ise hala oldukça az.

Oppo'nun cihazı ile ilgili bildiğimiz en önemli şey, telefonun, bu hafta açıklanacak pek çok telefon ile birlikte Qualcomm’un Snapdragon 855’ini kullanacağı. Oppo, cihazın bu hafta MWC 2019 fuar alanında sergileneceğini de belirtti.

Bugünkü etkinlikten çıkan bir diğer haber ise, şirketin bir sonraki amiral gemisi için 10x kayıpsız Zoom (16mm-160mm) özelliği koyacağı oldu.

Eğer 10x Zoom reklamı yapıldığı gibi çalışıyorsa, Oppo'yu rekabette bir adım öne taşıyabilir. Zira, 10x Zoom oranı çoğu akıllı telefon üreticisinin ürünlerinde karşılaşabileceğimiz bir özellik değil.

Oppo'nun 10x Zoom'lu telefonu 2019'un 2. çeyreğinde tüketiciye ulaşacak.