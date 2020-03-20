Oppo, yarım saatte tamamen şarj olabilen Oppo Reno Ace’in halefi olacak Oppo Reno Ace 2 için çalışmaya devam ediyor. Oppo Reno Ace 2’nin arka kısmını gösteren bir fotoğraf ortaya çıktı.

Oppo geçtiğimiz ekim ayında Oppo Reno Ace’i tanıtmıştı. İlgiyle karşılanan Reno Ace'a şu anda bir devam modeli geliştiriliyor. Reno Ace’in halefi olacak Reno Ace 2’nin kanlı canlı ilk fotoğrafı ortaya çıktı ve cihazın tasarımına dair ilk somut bilgileri almış olduk.

Ortaya çıkan görüntülerde Oppo Reno Ace 2’nin arka kısmı görülüyor. Fotoğrafta görüldüğü üzere Oppo Reno Ace 2’nin arka kısmı camdan malzemeden tasarlanmış. Mavi renkte olan Oppo Reno Ace 2’nin dairesel şekilde tasarlanan kamera sisteminde dört kamera bulunuyor. Dörtlü kamera sisteminin sol tarafında ise LED flaş görülüyor.

Telefonun fiziksel ses açma ve kapatma tuşları ise gövdesinin sol tarafına yerleştirilmiş. Güç düğmesinin ise sağ tarafta olduğu tahmin ediliyor. Oppo Reno Ace 2’nin alt kısmında ise iki tane hoparlör ızgarasının yanına yerleştirilmiş bir mikrofon ve bunların arasında yer alan USB-C bağlantı noktası görülüyor.

Oppo Reno Ace 2’nin tasarımının tamamı henüz bilinmiyor. Ancak telefonun arka bölümünün ortaya çıkan görüntüleri Oppo Reno Ace’den farklı bir tasarımla karşılaşacağımızı gösteriyor. Oppo Reno Ace 2’nin ön kısmında ise selefi gibi damla çentik bulunacağı düşünülüyor.