Orman Yangınları ve Sel Felaketi İçin Yardım Kampanyası

Yürürlüğe giren bir Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye genelinde yardım kampanyası başlatıldı. Orman yangınları ve sel felaketleri için başlatılan bu yardım kampanyası, AFAD'ın koordinasyonunda yürütülecek. Vatandaşlar, bu kampanyalara hem ayni hem nakdi yardım yapabilecekler.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısı, vatandaşı ilgilendiren önemli Cumhurbaşkanı kararları geldi. Bu önemli kararlardan bir tanesi, kısmi olarak ÖTV indiriminin gelmiş olmasıydı. İkinci karar ise Türkiye'de yaşanan felaketlerle ilgiliydi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren bir Cumhurbaşkanı Kararı'na göre AFAD, orman yangını ve sellerden etkilenen bölgeler için başlatılacak bir yardım kampanyasının yöneticisi olacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AFAD yetkilileri, vatandaşların yapacakları yardımları hem toplayacaklarını hem de bölgeye ulaştıracaklarını açıkladılar. Kurum, afet bölgelerinde kuracağı depolarda toplayacağı ayni yardımları, ihtiyaç sahiplerine hızlı bir şekilde teslim edecek. Gün içerisinde konuyla ilgili yeni bir açıklama yapılması ve bu yardım kampanyasının tüm detaylarının paylaşılması bekleniyor.

Resmi Gazete'de yer alan yardım kampanyası şu şekilde

28/7/2021 tarihinde başlayan ve başta Akdeniz ile Ege kıyılarındaki iller olmak üzere farklı illerimizde meydana gelen yangın afetleri ile ülkemizin birçok bölgesinde meydana gelen sel afetlerinden zarar gören ve bundan sonra meydana gelebilecek yangın ve sel afetlerinden zarar görecek afetzedeler için yardım kampanyası başlatılması hakkında ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 5902 sayılı Kanunun 23’üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince karar verilmiştir.

Madde 1- Ülkemizde yakın zamanda meydana gelen yangın ve sel afetleri ile bundan sonra meydana gelebilecek yangın ve sel afetleri sonrasında uygulanmak üzere, genel hayatı olumsuz etkileyen şartların iyileştirilmesine katkı sağlaması amacıyla insani yardım kampanyası başlatılması kararlaştırılmış ve söz konusu yardım kampanyasının koordinasyonunu yapmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı görevlendirilmiştir.

Kampanya kapsamında valilikler, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca toplanan yardımların aktarılması ya da gerçek ve tüzel kişilerce doğrudan bağış yapılması amacıyla kamu bankaları ve/veya özel bankalar nezdinde açılacak hesaplar Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı tarafından duyurulur.