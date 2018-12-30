Ortamda Çalan Müziğin Adını Bulmanın 5 Etkili Yolu

Dış bir ortamda çalan müziğin adını bulmamızı sağlayan uygulamalara hayatımızı oldukça kolaylaştırıyor.

Arkadaşlarımızla bir restoranda oturduğumuzda arka planda çalan müzikler bazen oldukça zevkimize hitap eder olabiliyor. Böyle bir anda müziğin adının ne olduğunu bir kişiye sormak bazı durumlarda uygunsuz kaçabiliyor. Ortamda çalan müziğin adını öğrenmemizi sağlayan uygulamalar ise bu durumlarda hayatımızı kurtarabiliyor. Bu yazımızda sizler için müziklerin adlarını bulmamızı sağlayan 5 uygulamayı derledik.

5. Şarkı sözlerini aratarak şarkı adı bulmak.

Adını bilmediğiniz bir şarkının ismini bulmanın en kolay yolu, dinlediğiniz şarkının sözlerini internet ortamında aratmak. Bu sayede şarkının adına çok basit bir şekilde ulaşabilirsiniz.

4. Şarkıyı sesli asistanınıza dinletin.

Akıllı telefonunuzda bulunan sesli asistanınıza -örneğin Siri- "Bu şarkının adı ne?" sorusunu yönelttiğinizde asistanınız, mikrofon ile ortamı dinleyerek çalan şarkının adını size iletiyor.

3. Google'ın "Ne Çalıyor?" özelliği ile

Pixel akıllı telefonlarda bulunan "Ne Çalıyor?" özelliği ile ortamda çalan şarkının adına kolayca ulaşabilirsiniz. Shazam ile aynı mantıkta çalışan uygulama, Pixel akıllı telefonlarda desteklenir durumda.

2. SoundHound

Shazam'la aynı mantıkta çalışan SoundHound uygulaması, ortam içerisinde çalan müziği dinleyerek sahip olduğu algoritma ile müziğin ne olduğunu belirliyor ve bu doğrultuda müziğin adını karşınıza çıkarıyor.

1. Shazam

Dünya üzerindeki en başarılı ve en bilinen müzik belirleme uygulaması olan Shazam, sahip olduğu büyük veri tabanı sayesinde ortamdaki müziği 1 saniyeden kısa sürelerde bile bulabiliyor. Oldukça başarılı çalışan Shazam'a bir gün ihtiyacınız olabileceğini unutmayarak, akıllı telefonunuzda bulundurmanızı tavsiye ederiz zirâ Shazam'a ihtiyacınız olduğu anda siz uygulamayı indirene kadar ortamda çalan şarkı bitecektir.