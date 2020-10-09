ÖSYM Soru Hazırlama Uzmanı: 2012 KPSS Soruları Sızdırıldı

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in yargılandığı davada tanık olarak açıklamalarda bulunan ÖSYM'nin eski soru hazırlama uzmanı Y.G., 2012 KPSS sorularının sızdırıldığını ifade etti.

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in 'FETÖ üyeliği' ve 'zincirleme şekilde görevi kötüye' kullanma suçlamasıyla yargılandığı davanın bugünkü duruşması, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşti. Demir'in ÖSYM Başkanı olduğu dönemde soru hazırlama uzmanı olarak görev yapan Y.G. adlı tanık, geçmiş yıllardaki KPSS sorularıyla ilgili korkunç açıklamalarda bulundu.

Y.G.’nin açıklamalarına göre Ali Demir’in başkanlığından önce ÖSYM’de sınav soruları tek bir merkezde toplanmıyordu ve 'sır cihazı' olarak adlandırılan dijital belleklerde her alan birbirinden bağımsız olacak şekilde saklanıyordu. Böylece herhangi bir soru hazırlama uzmanı, kendi alanı dışındaki herhangi bir soruya erişim sağlayamıyordu.

"Soruları çalmak isteyen kişi bir alana girerek sonuca ulaşacaktı"

Demir’in sorular için havuz sistemine geçmesiyle birlikte soruların sızdırılabileceği bir ortam oluştuğunu ortaya koyan Y.G., “Önceki sistemde ise her alanın soruları 14-15 ayrı yerde bulunduruluyordu. Yani soruları çalmak isteyen biri bütün alanlara girmek zorundaydı ancak Demir'in getirdiği soruların tek bir yerde toplandığı havuz sisteminde ise soruları çalmak isteyen kişi bir alana girerek sonuca ulaşacaktı. Havuz sistemi şaibeli olan 2012 KPSS'den sonra güvenlik önlemi için yapılmıştı ancak görüldü ki hiç de güvenilir değilmiş.” şeklinde konuştu.

2012 KPSS'ye ait bazı soruların Dicle Haber Ajansı'nda yayımlandığı görülünce şaşkınlık yaşadıklarını ifade eden Y.G., “2012 KPSS sorularının sızdırıldığı aşikar olmasına rağmen dönemin ÖSYM yönetimi buna yönelik bir önlem almadı. Zira ÖSYM Yönetim Kurulunun sınavı iptal etme yetkisi vardı. 2012 KPSS'den sonra ÖSYM sınav sistemine şüphe ile yaklaşmaya başladım. O dönem kesinlikle sorular sızdırıldı.” sözleriyle sınav sorularının sızdırıldığını dile getirdi.