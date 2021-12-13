SON DAKİKA: ÖSYM, 2022 Yılı Sınav Takvimini Açıkladı

ÖSYM, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren "2022 yılı sınav takvimi"ni açıkladı. Kurum tarafından yapılan açıklamalarla başta YKS 2022 olmak üzere önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek tüm sınavların tarihleri belli olmuş oldu.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022 yılı için sınav takvimini açıkladı. Yapılan açıklamalarla başta YKS 2022 tarihi olmak üzere önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek tüm sınavların tarihleri belli olmuş oldu. ÖSYM'nin açıklaması, milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamalar sayesinde "YKS 2022 ne zaman?" sorusunun cevabı ortaya çıkmış oldu. Yapılan açıklamalara göre üniversite hayali kuran milyonların gireceği YKS 2022, 18-19 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Peki 2022 yılında gerçekleştirilecek diğer sınavların tarihleri ne zaman?

İşte ÖSYM'nin 2022 yılı sınav takvimi

Elektronik Yabancı Dil Sınavı ( e-YDS 2022/1 İngilizce ): 29.01.2022

): 29.01.2022 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ( 2022-TUS 1. Dönem ): 06.03.2022

): 06.03.2022 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı ( 2022-YÖKDİL/1 ): 13.03.2022

): 13.03.2022 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ( 2022-MSÜ ): 27.03.2022

): 27.03.2022 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ( 2022-YDS/1 ): 10.04.2022

): 10.04.2022 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ( 2022-ALES/1 ): 17.04.2022

): 17.04.2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum ( TYT ): 18.06.2022

): 18.06.2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum ( AYT ): 19.06.2022

): 19.06.2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum ( YDT ): 19.06.2022

): 19.06.2022 Dikey Geçiş Sınavı ( 2022-DGS ): 03.07.2022

): 03.07.2022 Kamu Personel Seçme Sınavı ( 2022-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)): 31.07.2022

(GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)): 31.07.2022 Kamu Personel Seçme Sınavı ( 2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün): 06.08.2022

(ALAN BİLGİSİ) 1. gün): 06.08.2022 Kamu Personel Seçme Sınavı ( 2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün): 07.08.2022

(ALAN BİLGİSİ) 2. gün): 07.08.2022 Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)): 14.08.2022

ÖSYM'nin konuyla ilgili resmi açıklamasına ve 2022 yılındaki tüm sınavların tarihlerine, buradaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.