Koronavirüs'le Mücadelede Otomobil Üreticileri de Yer Alacak

Tüm dünyayı tehdit eden Koronavirüs için birçok ülkede acil durum planları devreye sokulmaya çalışılıyor. Hasta yoğunluğu sebebiyle büyük baskı altında olan hastaneler için tıbbi cihazların üretiminde ise otomobil üreticilerinin rol oynayabileceği konuşuluyor.

Açıklanan resmi rakamlara göre dünya genelinde 13 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine sebep olan Koronavirüs, otomotiv üreticilerini de olumsuz etkiledi. Virüs salgını nedeniyle üretime ara vermek isteyen otomobil üreticileri, salgınla mücadele için solunum cihazı (vantilatör) ve medikal ürünler üretmeye sıcak bakıyor.

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülke olan İtalya’da bu durumla ilgili çeşitli adımlar da atıldı. Otomotiv sektöründe önemli bir pazar payına sahip olan İtalyan otomobil üreticileri, virüs sebebiyle solunum zorluğu yaşayan hastalarda kullanılan solunum cihazları gibi tıbbi cihazlar üretebileceklerini açıkladı.

ABD’li otomobil üreticileri de benzer hamleye hazır

Dünya genelinde en çok Koronavirüsü vakasının görüldüğü üçüncü ülke olan ABD’de de otomobil üreticileri benzer bir hamle yapabileceklerini bildirdi. Ford ve General Motors, salgınla mücadelede tıbbi cihaz üretebileceğini bildirdi.

Ford yetkilileri, yaptıkları açıklamada ABD yönetimiyle ön görüşmeler yaptıklarını ve üretim için fizibilite araştırmaları gerçekleştirdiklerini ifade etti. Ayrıca Trump’ın vantilatör, solunum cihazı ve koruyucu giysi gibi ekipmanların üretimini hızlandırmak için Kore Savaşı döneminde çıkarılan 1950 Savunma Üretim Yasası’nı devreye sokabileceği de belirtiliyor.

Ayrıca SpaceX ve Tesla CEO’su Elon Musk da Twitter hesabından yaptığı açıklamada “İhtiyaç varsa suni solunum cihazları üreteceğiz” dedi. Ancak bunları üretmenin hemen mümkün olmadığını belirten Musk, “Tesla, ileri HVAC sistemlerine sahip arabalar üretiyor. SpaceX, yaşam destek sistemleri olan uzay aracı yapıyor. Suni solunum cihazları zor değil ancak hemen üretilemez” ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın da benzer bir hamle yapacağı konuşuluyor. İngiliz medyasında yer alan habere göre Johnson; Rolls-Royce, Honda, Peugeot, Ford, Jaguar ve Toyota gibi otomobil üreticileriyle vantilatör üretimi için temasa geçecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan uzmanlar ise otomobil üreticilerinin, solunum cihazının tamamını kendi başlarına üretmelerinin mümkün olmadığını ve dolayısıyla tıbbi ürün üreticileriyle işbirliğine gidilebileceğini söyledi.