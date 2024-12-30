Gazeteci Emre Özpeynirci, geçtiğimiz günlerde hayatımıza giren ÖTV'siz araba düzenlemesinin geçmişi de kapsadığını açıkladı. Yapılan açıklama, ÖTV muafiyetli araba satın alan vatandaşları kızdıracak gibi görünüyor.

Ülkemizde engelli vatandaşların satın alacakları otomobilleri yönelik ÖTV muafiyetinde değişikliğe gidildi. Bu bağlamda; araçların satılamadığı süre 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı. Öte yandan; ÖTV muafiyeti ile satın alınabilecek otomobil için yüzde 40 yerlilik şartı getirilmişti. Düzenlemeye ilişkin detayları buradaki haberimizde aktarmıştık.

Bugünse konuyla ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. Gazeteci Emre Özpeynirci, bu düzenlemenin geçmişte yapılan ÖTV'siz satışlar için de geçerli olacağını duyurdu. Emre Özpeynirci'nin açıklaması, ÖTV muafiyetinden yararlanmış vatandaşları küplere bindirecek gibi görünüyor.

İşte o açıklama:

- ÖTV muafiyetli araçlara yönelik yürürlüğe giren düzenleme geçmişi de kapsıyormuş-



Yani 5 yıl satamama şartıyla alanlar da ellerindeki aracı yeni düzenlemeye göre 10 yıl satamayacaklar.



Yanlış duymadınız, normalde bu tip düzenlemeler geçmişe dönük olmazdı ama yapılan açıklamalar bu işi suistimal edenler nedeniyle düzenlemenin meclisten bu şekilde geçtiği yönünde.



Üzgünüm ama durum ne yazık ki bu...

Peki bu tam olarak ne demek?

Emre Özpeynirci'nin ifadesini örneklendirelim; diyelim ki 2022 yılında gittiniz ve engelli raporu ile ÖTV'siz araba satın aldınız. O günün koşullarında bu arabayı 2027 yılında satabilecektiniz. Ancak geçtiğimiz günlerde yayımlanan karar ile bu durum değişti. Artık elinizdeki arabayı 2032 yılından önce satamayacaksınız.