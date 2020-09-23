Sony’nin artık bir sır olmaktan çıkan konsolu PS5, geçtiğimiz Ağustos ayında karşımıza iki farklı sürüm olarak çıkmıştı. Bu modellerin en önemli farklı disk girişiydi. Disk girişine sahip olmayan ve daha uygun fiyatlı PS5, oyunların internet üzerinden indirilmesini gerektiriyor. Bu nedenle düşük bağlantı hızına sahip ülkelerde satışa çıkmayacağı söyleniyor.

Yeni nesil konsollar hakkında sır perdeleri bir bir aralanırken, satışa çıkacakları Kasım 2020’yi iple çekiyoruz. Her ne kadar ülkemizde bu konsollara erişmek zorlaşsa da oyun dünyasının geleceği Xbox Series S ve PS5’e bağlı olacak. Sony’nin güçlü kozu PS5 ise Xbox’lara nazaran beklentiyi iyice yukarı çekmeyi başardı.

12 Kasım’da ABD, İngiltere, Avrupa ve Japonya’da piyasaya sürülecek olan PS5, 19 Kasım’da ise dünyanın geri kalanında raflara çıkacak. 499 dolar fiyatla tanıtılan fiziksel disk girişine sahip standart sürüm, tüm ülkelerde oyunculara sunulacak. Ancak disk girişi olmayan ve oyunların internet üzerinden indirildiği PS5 Digital Edition için durum biraz sıkıntılı.

Orta Doğu bölgesi için PS5 Digital Edition yok:

GeekayGames isimli bir internet sitesi, PS5’i birleşik Birleşik Arap Emirlikleri için 2099 dirheme (yaklaşık 4400 TL’ye) listeledi. Ancak konsolun dijital sürümü için BAE’de satışa çıkmayacağı, bunun da ülke genelindeki düşük internet hızı ortalamasından kaynaklandığı söyleniyor. Aynı durumun tüm Orta Doğu bölgesindeki ülkeler için geçerli olacağından söz ediliyor.

Türkiye Sony için Avrupa pazarına dahil bir ülke:

Sony’nin düşük internet bağlantı hızlarına sahip ülkeler için alacağı söylenen bu kararı, Türkiye için geçerli olmayabilir. Ancak firma bu kararı Orta Doğu ya da Avrupa şeklinde değil, ülke pazarlarına göre almaya başlarsa işin rengi biraz daha değişir.

Orta Doğu pazarındaki bir ülke olan Birleşik Arap Emirlikleri’nde en pahalı PS5 modelinin TL bazında 4400 birimden satışa sunulacak olması düşündürücü. Türkiye ise Sony için Avrupa bölgesinde yer aldığından konsollar ve oyunlar euro kuru üzerinden hesaplanacak.