Yılların elektronik markası Panasonic, 2023 yılından itibaren Tesla elektrikli araçlarının yeni nesil bataryalarının seri üretimini üstlenecek. İşin güzel yanı ise bataryalar sadece Tesla’ya özel olmayacak.

Japon gazetesi Nikkei Asia’nın yayınladığı bir rapora göre Panasonic, şu an hali hazırda var olan bataryalardan 5 kat daha fazla enerji kapasitesine sahip olacak Tesla bataryaları geliştirmeye başlayacak. Raporda yer alan bilgilere göre 2023 yılında başlaması planlanan seri üretimin tek hedefi Tesla olmayacak. Bu yeni bataryalar, elektrikli araçlar için yeni bir çağ açacak.

Elektrikli araçların daha uzun mesafe kat edebilmesine ve daha ucuza piyasaya sürülmesine yarayacak olan bu yeni nesil bataryaların test modelleri ise 2022 mali yılı içerisinde üretilip şirketlere dağıtılacağı ifade ediliyor. Panasonic ise bu konu hakkında yorum yapmamayı seçmiş durumda. Dev şirket, şu an için yeni batarya gelişmesi hakkında bilgi paylaşmıyor.

Tesla Model S’in menzili 650 KM’den 750 KM’ye çıkabilir

4.680 mm x 80 mm boyutlarında oldukları için ‘4680 pil hücreleri’ olarak bilinen daha büyük ve daha yüksek kapasiteli bataryalar, elektrikli araçların menzilini yaklaşık yüzde 20 artırabiliyor, ki Tesla' ise bu noktada yüzde 16'lık bir menzil artışından bahsediyor. Örneğin bu bataryalar, Tesla Model S’in menzilini 650 km'den 750 km'ye çıkarabilirler.

Tesla CEO'su Elon Musk da geçmişte gelişmiş yeni bataryalar hakkında konuştuğunda, bu bataryaların altı kat daha güçlü olabileceğini ve kWh başına maliyeti yüzde 14 oranında azalttığını söylemişti. Daha düşük fiyatlar ve artırılmış menzilin elektrikli arabaları daha cazip hale getirmenin anahtarı olduğunu da belirten Musk'ın hedefi, Panasonic'in yeni teknolojisi ile gerçek olacak gibi görünüyor.