Parasite, Oscar'daki Zaferinin Ardından Gişede Şaha Kalktı

Bong Joon Ho’nun eleştirel anlamda büyük beğeni toplayan filmi Parasite, geçtiğimiz hafta gerçekleşen 92. Akademi Ödülleri’nde En İyi Film Oscar’ını kazanmasının ardından gişede müthiş bir sıçrama yaptı. Güney Kore filmi, son yedi günde ABD gişelerinde 8.8 milyon dolar daha kazandı.

2013 yılında vizyona giren Chris Evans’lı ilk İngilizce filmi Snowpiercer ile takdir kazanan Güney Koreli yönetmen Bong Joon Ho, Parasite ile artık tüm dünyanın adını duyduğunu bir sinemacıya dönüştü.

92. Akademi Ödülleri’nde aday olduğu altı adaylıktan dördünde zafere ulaşan Parasite, En İyi Film, En İyi Yönetmen, Yabancı Dilde En İyi Film ve En İyi Özgün Senaryo Oscar’larını evine götürdü. En İyi Film dalında Akademi Ödülü'nü kazanan ilk İngilizce olmayan film olarak tarihe geçen Parasite, Oscar’daki muazzam başarısının ardından gişede de şaha kalktı.

Parasite'ın yönetmeni Bong Joon Ho, En İyi Yönetmen Oscar'ını kazanmıştı

Geçtiğimiz hafta sonunda ABD gişelerinde 5.5 milyon dolar toplayan Güney Kore filmi, bilet satışlarında yüzde 234'lük olağanüstü bir artış yakaladı. 9 Şubat’ta düzenlenen 92. Akademi Ödülleri’nden bu yana 8.8 milyon dolar daha kazanan Parasite, ABD’de toplam gişesini 44 milyon dolara çıkardı.

Parasite, En İyi Film dalında Akademi Ödülü'nü kazanan ilk İngilizce olmayan film oldu

Uluslararası pazarlarda da benzer bir performansa imza atan film, hafta sonu boyunca kasasına 12.7 milyon dolar daha koydu ve dünya çapındaki toplam gişesini 175 milyon dolara yükseltti. Filmin kısa bir süre içinde 200 milyon dolar barajını geçmesi bekleniyor.

İki farklı aile üzerinden modern toplum yapısına çarpıcı bir perspektiften yaklaşan Parasite, mizahi yönü ağır basmasına rağmen, yer yer tüyler ürpertici bir kurguya ve senaryoya sahip. Ülkemizde geçtiğimiz kasım ayında vizyona giren Güney Kore filmi, şu ana kadar 162.702 seyirci tarafından izlendi.

Parasite fragmanı