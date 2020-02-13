2015 yılında YouTube’da yayınlanan ve kısa sürede viral olan bir pizza kutusu katlama videosu, En İyi Film Oscar’ını kucaklayan Güney Kore filmi Parasite'taki bir sahneye hayat verince yıllar sonra yeniden viral oldu.

Parasite'ı izleyenler, filmin hemen başında Kim ailesinin, pizza kutularını nasıl hızlı bir şekilde katlayabileceklerini öğrenmek için akıllı telefondan kısa bir video izlediğini hatırlayacaktır. Modern toplum ve aile yapısını hiciv eden film, 2019’un en başarılı yapımlarından biri oldu ve 92. Akademi Ödülleri’nde En İyi Film dahil dört dalda Oscar kazandı.

Yönetmen Bong Joon-ho'nun filme koyduğu bu sahne, yıllar önce YouTube’da yayınlanan videoyu yeniden gündeme getirdi. Söz konusu video, art arda onlarca pizza kutusunu sadece saniyeler içinde katlayan Breanna Gray adlı bir kadını gösteriyordu. İzleyenleri hayrete düşüren 50 saniyelik video, 2015 yılında yayınlandı ve kısa sürede viral oldu. Bugünlerde Parasite’ın olağanüstü başarısı sayesinde yeniden gündeme gelen video, bu sefer çok daha geniş bir kitleye yayılmış gibi görünüyor. Zira videonun altına gelen yorumların birçoğu, Parasite’a atıfta bulunuyor.

Parasite'taki pizza kutusu katlama sahnesi

5 yıl önceki videosunun yeniden popüler olması üzerine YouTube kanalından bir video paylaşan Gray, pizza kutusu katlama yeteneğini mükemmelleştirmek için birkaç yıl boyunca çalıştığını söylüyor. Videonun ardından Kanada'da bir pizza kutusu katlama yarışmasını kazandığını belirten Gray, Parasite’ın yapımcılarının filmde videoyu kullanma konusunda kendisiyle temasa geçtiğinde çok şaşırdığını ifade ediyor.

“Bana nasıl kullanılacağına dair çok çok kısa bir açıklama yaptılar. Sıradan bir ailenin pizza kutularını hızlı bir şekilde katlamayı öğrenmek için videoyu izleyeceklerini söylediklerinde, ‘Çok güzel, kulağa hoş geliyor!’ şeklinde cevap verdim” diyen Gray, o zaman yönetmenin kim olduğunu, başka hangi filmleri yaptığını veya ne kadar popüler olduğunu bilmediğini söylüyor.

Filmin bu denli başarı yakalacağının aklının ucundan dahi geçmediğini belirten Gray, “Videomun Oscar kazanan bir filmde olması harika. Artık YouTube’daki videomdan para kazanmaya başlayabilirim” dedi. 50 saniyelik video, şu anda 1,5 milyondan fazla görüntülemeye sahip.

Parasite'a konu olan pizza kutusu katlama videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz