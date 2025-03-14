Tamamen yapay zekâ kullanılarak üretilen "M Hotel" filmi, 14 Mart’ta Türkiye’de ilk kez sinemaseverlerle buluşuyor.

Sinemada yeni bir çağ başlıyor. Paribu Cineverse, Türkiye’de bir ilke imza atarak tamamen yapay zekâ ile üretilen "M Hotel" filmini vizyona getiriyor. 14 Mart’ta sinemaseverlerle buluşacak olan bu film, yapay zekânın artık sinema dünyasında nasıl bir yer edindiğini gözler önüne seriyor.

Yapay zekâyla çekilen "M Hotel" Paribu Cineverse salonlarında gösterime giriyor. Geleneksel film yapım süreçlerinin dışına çıkan "M Hotel", senaryosundan görsellerine kadar 10’dan fazla yapay zekâ aracıyla üretildi. Kısacası, bu filmde insan eli değmeden bambaşka bir yaratım süreci işledi. Eğer sinemanın geleceği nereye gidiyor diye merak ediyorsanız bu film tam size göre.

10 farklı yapay zekâ aracıyla üretilen ilk film

Changik Jeong’un yönetmenliğini üstlendiği M Hotel, yalnızca yapay zekâ araçları kullanılarak üretilen bir yapım olarak tanımlanıyor. Filmin senaryosu, görsel tasarımları ve kurgu sürecinin tamamının yapay zekâ desteğiyle oluşturulduğu aktarılıyor. Yapım sürecinde 10 farklı yapay zekâ aracının kullanıldığı belirtilirken, bu yöntemin sinema sektöründe yeni bir dönemin başlangıcına işaret ettiği ifade ediliyor. Filmin konusuna dair paylaşılan bilgilere göre, evsiz bir adamın tesadüfen bulduğu bir anahtar aracılığıyla gizemli bir otele adım atmasıyla başlayan hikâye, dramatik ve fantastik öğelerle şekilleniyor. Yapımın, izleyicilere alışılmışın dışında bir sinema deneyimi sunmayı amaçladığı vurgulanıyor.

Daha önce Busan Uluslararası Yapay Zekâ Film Festivali’nde jüri özel ödülüne layık görülen "M Hotel", Venedik Uluslararası AI Film Ödülleri’nde finale kalan yapımlar arasında yer aldı. Film ayrıca New York AMT Uluslararası Film Festivali’nde AI yarışma kategorisinde büyük ödülü kazanırken, Cannes World Film Festivali’nde "En İyi Film" ödülüne değer görüldü.

Paribu Cineverse’in, önümüzdeki dönemde yapay zekâ destekli yapımların yanı sıra interaktif gösterimler ve özel etkinliklerle sinema deneyimini farklı bir boyuta taşımayı hedeflediği aktarıldı. Şirketin yenilikçi projelerle sinemaseverlere alternatif içerikler sunmayı sürdüreceği belirtilirken, bu kapsamda çeşitli etkinliklerin hayata geçirileceği paylaşıldı.