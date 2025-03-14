Ubisoft, 20 Mart'ta yayımlanacak Assassin's Creed Shadows için son bir fragman yayımladı. Peki bu oyun hangi platformlarda bulunacak ve fiyatı ne olacak? İşte detaylar...

Video oyun dünyasının sevilen isimlerinden Ubisoft, çok uzun zamandır yeni bir Assassin's Creed oyunu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Evet, Ubisoft'un birkaç kez ertelemek zorunda kaldığı Assassin's Creed Shadows'tan bahsediyoruz.

Neyse ki uzun zamandır devam eden bekleyiş, yakında sona erecek. Ubisoft, Assassin's Creed serisinin 14. ana oyunu olan Shadows'u 20 Mart'ta resmen piyasaya sürecek. Oyuncuların heyecanı devam ederken şirket, Assassin's Creed Shadows için son bir fragman yayımladı. Sinematik yapıdaki fragman, oyuna yönelik ilgiyi biraz daha artıracak gibi görünüyor.

Assassin's Creed Shadows'un yeni sinematik fragmanı:

Paylaşılan fragman üzerinde çok büyük oynamalar yapılmadıysa Assassin's Creed Shadows, oyunculara gerçekten de eşsiz bir grafik kalitesi sunacak diyebiliriz. Assassin's Creed Mirage'in devamı niteliğinde olacak oyun, sırf yüksek görüntü kalitesi ile bile oyuncuları ekran başından kaldırmayacak.

Assassin's Creed Shadows'un sistem gereksinimleri için:

Assassin's Creed Shadows fiyatı ne kadar?