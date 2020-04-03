Parmak Ucu Büyüklüğünde Bir Koronavirüs Aşısı Geliştirildi

Koronavirüse karşı yeni bir aşı geliştirildi. Parmak ucu büyüklüğünde olan yeni aşının, hayvan testleri başarı ile sonuçlandı. Bilim insanları, aşının insan testlerine başlamak için izin verilmesini bekliyorlar.

Koronavirüs pandemisini durdurmak için aşı çalışmaları devam ediyor. Hayvanlarda işe yarayan aşıların insan testleri hızlı bir şekilde başladı. Bu aşıların uzun vadeli sonuçlarının alınması için testler ve incelemeler devam ediyor.

Gelen yeni bir habere göre ABD’nin prestijli tıp fakültelerinden olan Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden araştırmacılar, koronavirüse karşı yeni bir aşı geliştirdiler. Geliştirilen aşı, fare testlerinde virüsü nötralize etmek için yeterli olduğu düşünülen SARS-CoV-2 antikorları üretmeyi başardı.

Koronavirüs aşısının geliştirilmesinden rol alan Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Andrea Gambotto, 2003 yılındaki SARS ve 2014 yılındaki MERS salgınlarından deneyimli olduklarını söyledi. Gambotto, bu iki virüs üzerinde yapılan çalışmanın spike proteini isimli bir proteinin bağışıklığı tetiklemek için önemli olduğunu belirtti.

PittCoVacc olarak isimlendirilen yeni koronavirüs aşısı parmak ucu büyüklüğünde bir yama ile uygulanıyor. Araştırmacılar aşının geliştirilmesinde, mRNA’ya dayanan diğer aşı çalışmalarından farklı olarak viral protein parçalarına dayanan daha köklü bir yaklaşım izlediklerini açıkladılar.

Bilim insanları, aşının gücünü artırmak için mikro iğne dizisi adını verdikleri bir yaklaşımı kullandılar. Bu mikro iğne dizisi, spike protein parçalarının cilde iletilmesini sağlayan 400 küçük iğneden oluşan parmak ucu büyüklüğünde bir yamadır. Tamamen şeker ve proteinden yapılan iğneler, aşı cilde uygulandıktan bir süre sonra çözünüyorlar.

Mikro iğne dizisi isimli sistemle çalışan yeni koronavirüs aşısı aynı zamanda yüksek oranlarda ölçeklenebiliyor. Aşıda kullanılan protein parçalarını oluşturan katmanlar, aşının verimi artırılmak istendiğinde çoğaltılabiliyor.

Pitts Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden bilim insanlarının geliştirdiği aşının muhafaza edilmesi için oda sıcaklığı yeterli oluyor. Aşının oda sıcaklığında bozulmadan kalması, üretim sonrasında aşının kolayca nakledilmesini ve depolanmasını sağlıyor.

PittCoVac ismi verilen yeni koronavirüs aşısının fareler üzerinde yapılan testlerinde, aşının uygulanmasından iki hafta SARS-CoV-2 virüse karşı antikorların oluştuğu görüldü. Ancak hayvanlar henüz uzun süreli olarak takip edilemedi. Araştırmacılar, SARS ve MERS aşısı çalışmalarında hayvanların bir yıl boyunca takip edildiğini söylüyorlar.

Koronavirüs pandemisinin dünyada hızlı bir şekilde yayılıyor olması, aşının geliştirilme süreçlerinin daha hızlı ilerlemesine neden oluyor. Bu nedenle Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden araştırmacılar da önümüzdeki birkaç ay içinde insanlar üzerindeki ilk klinik testlerini yapabilmek için izin bekliyorlar.