Sevmeyeni neredeyse hiç olmayan patatesin her türlüsünü severek tüketiyoruz. Ekonomik olmasının yanında çoğu insanın damak zevkine hitap etmesi de bu sevgiyi besliyor. Ama size üzücü bir haberimiz var…

Patates yüzünden zehirlenebileceğimiz ihtimalini hiç düşünmüş müydünüz? Evet, gerçekten de böyle bir ihtimal var.

İyi ama böyle sevilen, sağlıklı besin kaynağının nasıl bir zehirleme etkisi olabilir?

Patates, zengin besin içeriği sayesinde besleyici, ekonomik ve doyurucu bir gıdadır.

İçerdiği doğal karbonhidrat, protein ve lif sayesinde günlük beslenmemizde önemli bir yer tutuyor. Özellikle nişasta bakımından zengin olan patates, aynı zamanda potasyum ve lisin amino asidi ile kaliteli bir protein kaynağı olarak da öne çıkıyor.

Ancak patatesin dikkat edilmesi gereken bir yönü de bulunuyor: İçerdiği solanin.

Solanin, patatesin doğal olarak ürettiği glikoalkaloid yapısına sahip bir bileşiktir.

Kimyasal formülü C45H73NO15 olan bu madde, bitkinin hastalıklara, böceklere ve diğer zararlılara karşı kendini koruma mekanizması olarak biliniyor. İnsan vücudundaki solanin seviyeleri 150 mg/kg’nin altında olduğunda genellikle toksik etki göstermemekte.

Ancak 280 mg/kg seviyeleri maalesef ölümcül olabilecek etkiler yaratabiliyor. Üstelik 200 mg/kg solanin, patateste acı bir tat algılamamıza da neden oluyor. Böylece solanin miktarının fazla olduğunu, patatesin tadından anlayabilirsiniz.

Günlük patates tüketiminde solaninin 60-70 mg/kg arasında olması öneriliyor.

Bu sayede patatesin besin değerinden faydalanırken olası toksik etkilerden de korunmuş oluruz. Özellikle patatesin kabuğunda bulunan solanin, yeşil kabuklu patateslerde daha fazla miktarda görülüyor.

Solanin zehirlenmesinin belirtileri, solaninin içeriğine göre değişiyor. Tüketimden 30 dakika içinde görülen belirtiler arasında mide bulantısı, ishal, kusma ve nörolojik bazı semptomlar hissediliyor.

Solaninin patatesten ayrılması için en etkili yöntem uzmanlara göre sirkede haşlamak. Haşlama sırasında solanin, sirkeye geçer ve solanin, patatesten uzaklaştırılmış olur. Siz de patates alırken artık kabuklarının yeşil olmamasına ve filizlenmemiş olmasına dikkat edin deriz.

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